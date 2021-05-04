全球最大珠寶商潘多拉（Pandora）周二宣布，將不再使用礦產鑽石，未來將改採用實驗室製造的鑽石。公司表示，這一決定部分源於消費者的需求。潘多拉稍早前也宣布，將在2025年起產品全面採用回收黃金與白銀，不再使用新開採的貴金屬。

總部位於哥本哈根的潘多拉集團（Pandora Group）表示，將推出其第一個專門由實驗室製造的鑽石製成的系列。該公司表示，此舉旨在使該公司的珠寶更實惠，更容易獲得和更具可持續性。

該系列首先在英國推出，並可望在2022年在全球範圍內擴張。

潘多拉執行長亞歷山大·拉西克（Alexander Lacik）在談到實驗室種植的鑽石時說：「它們既是創新和進步的象徵，也是經久不衰的美麗，也證明了我們正在進行的，雄心勃勃的可持續發展議程。」 「鑽石不僅是永遠的，而且是每個人的。」

拉西克表示，人造鑽石的造價僅為「我們從地下挖出的某種東西的造價的三分之一」。

根據以其銀質魅力手鍊而聞名的潘多拉稱，在行業發展中，實驗室製造的鑽石超過了開採鑽石。該公司表示，它們「具有相同的光學，化學，熱和物理特性，並按照稱為4C的相同標準進行分級：切割、顏色、淨度和克拉。」

儘管數十年來不斷有鑽石礦山侵犯人權的報導，這令全球珠寶市場也逐漸變化，並取得了一些進展。第凡內公司（Tiffany＆Co.）在2019年宣布，將向所有客戶披露鑽石的來源地區，以解釋其從礦山到商店的路線，這被稱為「提高鑽石透明度的重要一步」。

根據人權觀察組織（Human Rights Watch）2020年11月的報告，「主要的珠寶公司正在改善其黃金和鑽石的採購，但大多數無法向消費者保證他們的珠寶不受侵犯人權的影響。」

(中時新聞網)