弘裕3月EPS 0.14元 高於去年同期 22:182021/05/04 工商 劉朱松 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，工業用布與醫療用布大廠弘裕企業（1474）4日公布自結3月獲利，自結3月合併營收2.24億元、年減4.48％，但因營業毛利率及營業利益同步提升，本期淨利1,785萬元、年增92.3％，EPS為0.14元，高於去年同期0.07元。 漢來美食第一季EPS 2.05元 《半導體》環球晶首季EPS 6.18元 去年H2擬配息10元 (工商 ) #弘裕 #EPS #有價證券 #交易市場 #注意交易資訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南-KY首季每股賺1.25元 創同期新高 18:582021/05/04 財經 《航運股》陽明3月每股盈餘達2.43元 首季拚7元 07:452021/05/04 財經 《櫃買市場》富致4日開放信用交易 先進光預收款券管制撮合 08:192021/05/04 財經 台股狂挫逾500點 盤中200多檔跌停 11:252021/05/04 財經 群電史上最旺首季 EPS達1.49元 第二季營收將季減個位數 17:002021/05/04 財經 陽明海賺 3月每股獲利2.43元 04:102021/05/04 財經要聞 5月賣股走人？美股早盤大殺200點 那指跌2％、費半重挫3％ 21:492021/05/04 財經 保險業稅前盈利 年增167.4％ 17:452021/05/04 財經 台股6723億交易量寫新紀錄 當沖占比攀至約42% 22:302021/05/04 財經 壽險驚奇3月 獲利攀高、匯兌成本創12月新低 19:302021/05/04 財經 三大政府基金 3月大賺逾千億 04:102021/05/04 財經要聞 財經熱門新聞 明天繼續殺？美股跌一片 台指期夜盤一度重挫200點 - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 天價賠償來了？長賜輪船東提共同海損 長榮回應了 - 財經 台股失萬七、美股顯疲態 投信警告籌碼面禁不起「風吹草動」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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