因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，工業用布與醫療用布大廠弘裕企業（1474）4日公布自結3月獲利，自結3月合併營收2.24億元、年減4.48％，但因營業毛利率及營業利益同步提升，本期淨利1,785萬元、年增92.3％，EPS為0.14元，高於去年同期0.07元。

(工商 )