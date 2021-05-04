健身器材大廠商岱宇國際（1598）4日經董事會決議通過將發行第三次國內無擔保可轉換公司債，發行總額達10億元，發行期間3年，募集資金用於償還銀行借款，希冀借助外部資源，再次強化公司整體財務結構，並打造中長期營運成長引擎，並將相關效益回饋給全體員工及股東。

展望2021年第二季營運，岱宇看好旗下各品牌接單表現，隨著客戶需求高漲而保持良好水準，惟觀察目前整體市場航運缺櫃、包材紙箱缺貨等因素，是否影響訂單出貨情況。

不過，全球居家健身風潮，挹注居家健身新生活常態持續創造各品牌良好銷售環境，包括Xterra及Spirit品牌訂單能見度，隨著主要電商客戶亞馬遜（Amazon）及北美經銷商拉貨需求，而同步推升至今年下半年，產能將持續滿載，創造規模經濟，以期未來整體營運，隨著各品牌業務接單接續斬獲，而保持良好成長銷售動能，創造集團營運更上層樓。

岱宇表示，近年集團持續深化內部業務資源整合，整併Sole Fitness公司產生明確併購效益顯現，不僅旗下Sole、Xterra品牌在全球家用健身器材市場展現良好市場競爭力，並積極擴大Spirit品牌在商用健身器材接單利基。

尤其，2020年隨著全球吹起居家健身風潮、民眾在電商消費結構比例迅速拉升下，挹注岱宇2020年合併營收為131.24億元、稅後淨利13.18億元、EPS為11.69元，創集團歷年新高。

岱宇說，公司經營團隊追求中長期營運獲利成長趨勢，並戮力強化旗下各品牌全球市場接單動能、精進台灣彰化全興廠，及大陸嘉興廠的生產效能、及力求有效良好管控營運成本與費用。

以公司近年整體營運獲利能力來看，2017年每股淨損1.62元、2018年EPS1.16元、2019年EPS2.05元，及2020年EPS11.69元，已明顯展現集團整體獲利能力精進表現。

岱宇2020年度股利，每股擬配發股息7.5元，創歷年配息新高，以5月4日收盤價98.1元，現金殖利率達7.65％，凸顯集團財務結構健全性及對整體金流運籌管控。

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