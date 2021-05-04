韓國樂天百貨位在首爾市中區的本店生鮮賣場員工接連傳出確診，賣場已暫停營業，防疫當局今天也向首都圈居民發出緊急災難簡訊，呼籲曾到賣場的民眾主動接受採檢。

韓國聯合新聞通訊社報導，樂天百貨本店生鮮賣場1日發現一名員工確診，至今天累計有9人確診，中央災難安全對策本部今天發出簡訊，要求4月25日至5月2日去過樂天百貨地下1樓食品館內生鮮賣場的民眾儘速至鄰近衛生所採檢。

防疫當局已針對在同樓層工作的153名百貨公司職員進行採檢及疫調，但尚無法確切掌握曾出入賣場的顧客名單，僅能先全面發送簡訊呼籲民眾主動採檢。

在同樓層餐飲區用餐的顧客勢必會拿下口罩，接觸感染的可能性大增。

樂天百貨3日已暫停地下1樓食品館營業，並在現場及網站、手機應用程式（app）發出公告，暫定停業至5 日，並視後續情況決定是否恢復營業。

韓國截至今天凌晨零時累計確診病例12萬4269例，1840例染疫病歿，零時至下午6時新增582例，較前一天同時段增加173例，整天累計確診人數可能再次突破700 例。

(中央社)