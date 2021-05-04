拜登內閣提出對抗氣候暖化的首項規範，美國環保署（EPA）提案逐步降低使用氫氟碳化物（HFCs），此種常見於冷氣和冰箱的冷媒會帶來大量溫室氣體，被視為是全球暖化的殺手。

環保署將提出逐步停用氫氟碳化合物的時程，第一步是在未來15年將氫氟碳化合物的供應量減少85％。

氫氟碳化物被視為是全球暖化的主要推手，全球正積極減用氫氟碳化合物。2016年在盧安達首都吉佳利（Kigali），全球協議逐步停用氫氟碳化合物，拜登誓言遵守該協議。

美國環保署署長雷根（Michael Regan）3日在聲明稿指出，在拜登總統雄心遠大的對抗氣候暖化議程中，環保署採行重要的行動，協助防止全球暖化。雷根同時強調該行動將刺激製造商推出對氣候安全的新產品，一言以蔽之，這項計畫對地球和經濟有益。

逐步停用氫氟碳化合物的計畫獲得跨黨派和產業的支持。美國空調、暖氣和冰箱協會表示，美國企業投入數十億美元資金，開發替代性的化學製品。

從杜邦（Dupont）拆分的科慕（Chemours）表示，在消費者預期逐步停用氫氟碳化合物下，公司已經斥資10億美元為消費者開發環保產品。

科慕執行長暨總裁維納諾（Mark Vergnano）透過電子郵件表示，全球暖化議題為美國帶來領導全球研究和技術的機會。倘若方法正確，法規有助促進額外的投資。

環保署在提案報告中指出，在2022年至2050年間，逐步降低使用氫氟碳化物可為經濟創造2,840億美元的淨增益。新規定可望在2022年至2050年，降低相當於47萬公噸的二氧化碳排放量。

美國德拉瓦州參議員卡帕（Tom Carper）讚揚環保署的行動，並表示美國加入全球其他國家的行列，逐步減用氫氟碳化物，防止全球暖化。

(工商 )