法國飛機製造商達梭航太(Dassault Aviation )說，埃及再次購買30架飆風戰機(Rafale)，以充實空軍力量。如此一來，埃及的飆風戰機數量將僅次於法國空軍，成為最大的海外用戶。

防衛世界(Defense World)報導，6年前(2015年)，埃及首次購買24架飆風戰機，成為飆風第1個海外用戶，對此達梭一直相當感謝。如今埃及再購買30架，使得埃及空軍的有了54架飆風，成為僅次於法國的世界第2大用戶。

根據法國國防部的一份聲明，這份新合約的第1架飛機，將在合約生效3年後交付，這意思是，埃及採購的將是全新飛機，不是印度或希臘那樣的「先買2手機，再進新機」。

然而法國戰機一向不便宜，據非營利性網站Disclose的調查，這筆交易在4月26日簽署，價值近47億美元。埃及國防部表示，這筆採購將以貸款來支應，償還時間要至少花費10年。

除與達梭的主合約外，該協議還包括與賽峰電子、飛彈製造商MBDA的合約，也就是包括航電設備和武器系統的附帶合約，總價值也達到2.4億美元。

飆風戰機是歐洲3種4世代戰機(法國飆風、歐洲颱風、瑞典獅鷲)當中，問世最早的，於1992年就完成原型機，不過它的外銷卻並不成功，原因很簡單，飆風與颱風屬同等級的中型多功能戰機，價格差異不大，然而參與颱風戰機研發計畫的的歐洲國家們，當然不會去買對手的作品，價格又偏貴，不如獅鷲戰機走低價路線，使得它的定位就特別尷尬。達梭曾經試圖向台灣推銷飆風，但是幻象2000的傭金爭議尚未解決，因此也就不了了之。

(中時新聞網)