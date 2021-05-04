日本福島核事故廢水排放入海，我駐日代表謝長廷卻稱台灣也排核廢水入海引起在野黨反彈，要求謝返國說明，不過謝則以防疫為重為由，留守駐地不克出席立院答詢。國民黨立委今赴外交部，要求部長吳釗燮說明謝未返台原因。而謝長廷今(4日)晚間回應，依規定回台隔離共要21天，24日要備詢時間來不及，且駐日代表處又正巧發生工讀生確診，他批評國民黨一下要撤職，一下要他回來，根本就是悲淒的霸凌。

國民黨團總召費鴻泰說，原能會主委已經再三說明台灣核電廠排的廢水跟日本是不一樣的，可是謝長廷不斷污衊台電排放的核廢水，這種類似叛國的行為，全國有80％以上的人民無法接受，因此國民黨才要求謝長廷返台向全體國人說明兩者排放的廢水到底一不一樣。

謝長廷臉書發文回應，國民黨的廖婉汝委員是外委會召委，她在4月23日決定要他在4月29日回台灣備詢，依規定回台隔離共要21天，7天前通知，當然來不及。之後廖婉汝委員改訂5月24日要他赴立院備詢，也就是2日以前要上飛機，這次只有三天時間準備，駐日代表處又正巧發生工讀生確診，他忙著防疫、消毒、自肅的同時，又要訂機位、收拾行李和申請PCR，可説是蠟燭兩頭燒。

駐日代表謝長廷。（本報資料照片）

謝長廷接著說，又看到4/30新聞説國民黨委員正式提案要求立即將他撤職下台，他感覺這是悲淒的霸凌，他與外交部研究後認為應留守駐地，做好防疫和外交公務，並避免萬一回台感染給國人的風險。

謝長廷強調，自己不畏懼，更不會逃避立院監督，且他個人是很想回去講個徹底痛快，但外交部決定依外交人員離開駐地的法定程序，他必須尊重。

國民黨的廖婉汝委員是外委會召委，她在4月23日決定要我在4月29日回台灣備詢，依規定回台隔離共要21天，7天前通知，當然來不及，聽說他們要求與疾管局商量縮短，我也一直等待，結果縮短隔離不成功，他們就開記者會說「謝長廷不回國，迴避立法院監督」... 由謝長廷發佈於 2021年5月4日 星期二

(中時新聞網)