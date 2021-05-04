備受矚目的「水湳水資源回收中心放流水回收再利用計畫」，邁入招商階段，台中市水利局4日舉辦招商說明會，包括內政部營建署、中科管理局及現場約40家營造廠商、工程顧問業，及廢（污）水處理等業者到場聆聽，預計今年底招商，2023年啟用供水，落實「每一滴水使用兩次以上」的目標。

台中市水利局長范世億表示，「水湳水資源回收中心放流水回收再利用計畫」為中部地區首次與高科技產業合作的再生水案，具指標性意義，計畫自啟動以來，經多次與中央跨部會協商，3月與中科管理局、友達光電、聯豐精密中科分公司，及亞東工業氣體公司簽訂用水契約，預計2023年完工啟用，目標每日輸送1萬噸的再生水，至中科台中園區，作為產業用水使用，對於園區內產業用水，無疑注入了一劑強心針。

台中市水利局副局長韓乃斌指出，水湳水資源回收中心放流水回收再利用計畫案，建設總經費約5.3億元，工程內容結合既有水湳水資源回收中心與中水道系統，並新設3.5公里輸水管線、加壓站及再生水廠，規劃採BTO促參方式辦理，希冀引進民間資源及創新推動案件，4日說明會與業界專家溝通交流，會場反應相當熱烈，相繼提出相關建議，該局會謹慎評估，並酌予參採，希望可盡速促成民間參與及後續招商程序。

水利局說，中市府致力於推動水資源回收再利用政策，短期間除向經濟部水利署爭取RO級移動式淨水設備，設置在水資源回收中心，並採購Q-Water淨水設備，以解旱災燃眉之急。

長期來說，水資源回收中心放流水所產製的再生水，不受天候影響，具有穩定供水的特質，可作為傳統水源外的替代或備援用水，未來水湳與福田放流水再利用計畫，可供應每日11.5萬噸再生水，期望提升廠商「根留台中」的意願，不但增加台中就業機會，同時也將水資源的永續利用，真正落實在台中。

(工商 )