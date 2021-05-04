華航機師在諾富特飯店爆發群聚感染，目前已有26人確診，有醫師發文指出房務人員是飯店內感染的高危險族群，容易使病毒從一個受污染的房間，傳播污染到其他客房及公共區域地方，而飯店內更有4項物品易受汙染，呼籲民眾使用前務必好好消毒。

胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，飯店內最髒的東西其實不在房間內，而是房務人員工作時放置一堆清潔用品的推車，房務人員在清潔時通常使用同一條抹布或海綿，不知不覺就將污染物或病毒帶到另一間客房，而與房務人員接觸的人，自然就成為受感染的高風險族群，如同案1120確診的房務部主管。

黃軒醫師也列出房間內最髒的4樣物品，就是「電燈開關、遙控器、床頭燈開關、電話按鍵」，這些都是房客經常用手觸碰的地方，不可不慎。而浴室內則要留意浴缸或水槽、馬桶，使用前最好也先沖洗一下。

飯店內的遙控器容易沾染細菌病毒。（圖／示意圖，達志影像）

無論是房客還是工作人員，要降低在飯店感染病毒的風險，醫師也提供6種做法一起來防堵疫情蔓延：

1.使用拋棄式清潔用品

手套、海綿抹布、清潔用品，真的要使用一次的拋棄式方式，才不會污染到其他的客房。

2.清潔車要先清潔

清潔車可以分為兩台，一台是完全乾淨，另一台只放使用過的物品。當然，清潔車本身也得常常要先清潔消毒的。

3.環境消毒

清潔與消毒是有效減少感染源的方式之一。可使用70%酒精（乙醇）或含氯消毒劑（如漂白水、漂白粉）進行消毒。

4.置入消毒用品於客房

有研究顯示，只要在客房內放置消毒用品，客人都會去使用的，尤其是現在的大流行時間，只是把消毒用品放入客房，就可以下降69%的病毒傳播。

5.人員感控教育訓練

好好教育客房打掃人員，可以使病毒的汚染下降87%。

6.勤洗手

洗手，本來就是日常健康生活不能缺的動作，在疫情擴大的當下，大家都得更勤快和落實洗手措施。

(中時新聞網)