伊能靜是演藝圈知名的美魔女之一，53歲保養得宜不說，一張凍齡美顏讓她站在小10歲老公秦昊旁邊，也絲毫沒有姐姐感。未料她近日參加大陸草莓音樂節活動，就慘遭陸媒曝光其零修圖照，嘴角下垂加上鬆弛的腋下肌膚，讓網友看傻眼，直呼也差太大！
伊能靜早前因參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》人氣再創新高，近日更回歸歌手本行，獲邀在音樂節獻唱，一身黑粉雙拼的搖滾風公主裝，小露白嫩香肩，讓她一現身隨即成為眾人目光，老公秦昊更特地向劇組請假，帶著女兒小米粒在台下捧場，一家人幸福地令人羨慕。
只是陸媒隨後也曝光了伊能靜的活動現場照，只見照片中的伊能靜就被發現不僅身材發福，嘴角也下垂明顯，腋下皮膚更是鬆弛，與工作室曝光的修圖美照差別實在不小，令不少網友訝異留言「真的老了這臉快塌了」、「雖然50多歲這樣真的很不錯，但是嘴角的嘟嘟肉真的鬆垮了，腋下的肉也鬆弛了，這些是醫美解決不了的」、「為啥長得不像她了」。
對於老公秦昊帶著女兒來看她演出，伊能靜也在直播中笑說老公不是來聽演唱會，而是父代母職，來幫她帶孩子的，更透露兩人平日分工不是依照父親、母親角色來決定，而是以「那件事情對那個人的重要性」來決定誰來照顧小孩。
(中時新聞網)
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