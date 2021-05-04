美女插畫家泥泥（泥泥學姐、JANiE）除了擁有高超畫工，還有F罩杯火辣身材，不時在社群平台曬養眼辣照，IG已吸引超過165萬名粉絲追蹤，日前她穿著一身火辣搭台北捷運，胸前大開3洞，讓男粉看了直呼快噴鼻血。

泥泥日前去北流看脫口秀演員博恩的全新節目《炎上BURN》，結束後，她搭北捷返家，笑稱北捷是她的億萬豪車，而曬出的照片當中，可見她穿著黑色連身短裙，正面直接大開3個洞，炸出她的傲人上圍，蠻腰也小露一截，尤其雙峰間只有一條線支撐，似乎有隨時撐不住會爆開的感覺，畫面相當雄偉。

泥泥一身火辣搭北捷，引男粉激動問：哪條線。（圖／翻攝自IG）

另外，泥泥搭捷運的時候，翹起二郎腿，同時裙襬也跟著上滑，幾乎快露出整個屁股蛋，S曲線全被看光，超兇辣照吸引許多男粉激動直呼「哪條線，怎麼都沒遇到」、「這套有100分」、「太犯規了啊」，意外掀起熱議。

事實上，泥泥學姊之前就曾穿著低胸上衣，在捷運上閉眼小睡，露出超深事業線的照片爆紅，還數次登上PTT「表特板」，不只長相甜美、身材有看頭，過去曾考上桃園第一志願武陵高中及國立中山大學，還是個高材生插畫家，近年人氣急升，她也用畫畫實力證明自己的才華。

(中時新聞網)