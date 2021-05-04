民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒遭羈押，其黑歷史連環爆，更牽扯多名綠營政要。沈富雄表示，上周六他在健身房連罵9次三字經，一起的5個朋友通通是深綠，他們也都同意。

沈富雄4日在TVBS《少康戰情室》說，評委召集人這個位子，國民黨過去是蔣夫人做的，在民進黨他本身也做過。這次事件，冰凍三尺非一日之寒，背後操作民進黨台北市黨部的就這些人，難怪民進黨在台北市永遠長不大。

沈富雄指出，吳怡農要知道自己是怎麼選上的？是因為趙家支持，讓其他人「不敢選」，最後同額競選。沈富雄還說，「不敢選」原因是，出來選的是小英的人，而且是黑道支持的，誰還選？

沈富雄批評吳怡農，自稱是美國回來的青年才俊，難道不知道自己是怎選上的？

黃暐瀚補充，趙映光穿的衣服、戴的手表、繫的皮帶，總共是6百多萬。沈富雄痛罵，天下再有錢的人如比爾蓋茲，有沒有穿過6百萬的身家？

沈富雄最後強調，他們的父親過80歲生日，還要總統副總統的喜幛，這樣怎麼排黑？他們自己都不承認是黑道，這樣條文要怎麼修改？根本是上行下效！

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(中時新聞網)