受到國內疫情擴大影響，台股今再度出現殺盤，盤中高低落差高達680.94點，終場大跌288.57點，跌幅1.68％，加權指數也跌落萬七大關之下，收在16933.78點，成交量6651億元；美股四大指數表現也顯疲態，今晚(當地時間為周二4日) 開盤齊跌，科技股面臨拋售壓力；保德信投信表示，籌碼面凌亂，現在任何風吹草動，都可能造成股市波動加大。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，由於指數來到相對高點，不少個股更是漲幅翻倍，帶動近期當沖熱度與融資大幅增溫，籌碼面轉趨凌亂，因此當市場出現任何風吹草動時，都會造成股市出現較大幅度的波動，近2日台股走勢即可見一斑。

葉獻文認為，從基本面的角度，不論國內外仍對股市多頭表現有利，外部包括美股持續改寫新高，全球GDP也持續獲得上修，加上美國加碼推出2.35兆美元基礎建設資金，市場資金充沛無虞。

台股類股中，傳產、科技股皆受惠於產品漲價題材，且今年度整體企業獲利年增率不僅有望繳出亮眼成績，增幅更是不斷獲得上調，配合外資逐步回補台股，在眾多利多相加之下，若遇到市場拉回，反而可視為逢低介入股市的時機。

葉獻文指出，短線可先觀察國內外疫情發展狀況，以及外資動向，若國內疫情沒有再出現明顯惡化，外資也持續站在買方，則多方趨勢未變，第2季仍有機會見到指數拉回後再上攻的行情。

(中時 )