微軟創辦人比爾蓋茲與妻子梅琳達3日宣布結束長達27年的婚姻，但兩人承諾仍將共同從事慈善事業。以蓋茲目前身家約1,305億美元來說，若兩人決定平分財產，梅琳達可能拿到652.5億美元。

65歲的蓋茲與56歲的梅琳達在推特上發表共同聲明表示：「經過一番深思熟慮與許多努力挽救關係後，我們決定結束婚姻。我們不再相信，我們能夠以夫婦身分在生命下一個階段共同成長。」

兩人已向法院遞交離婚申請文件，裡頭宣稱他們在「法律上的結合關係已無可挽回地破裂」，要求法院批准離婚並協助分配共同財產、商業利益與負債。文件顯示，兩人在分割財產已有共識，但詳情未對外透露。

文件亦提及，兩人育有三名小孩皆已成年，其中最小女兒剛滿十八歲，這也引發外界猜測兩人早有離婚念頭，只是在等待時機成熟。

蓋茲1975年創辦微軟，1987年與梅琳達相遇，後者當時在微軟擔任產品經理，兩人於1994年結婚。蓋茲1995年首度登上全球首富寶座，目前財產淨值高達1,305億美元。

(工商 )