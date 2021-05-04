中華電（2412）4日舉辦法說會，總經理郭水義表示，展望第二季不管是行動整體營收、行動月租型ARPU、超高速寬頻上網用戶、MOD的ARPU、ICT業務，預期都會較去年同期成長。

法說會上，外資法人關注焦點鎖定5G用戶、5G基地台建設、ICT營收、資本支出是否上調等議題。其中，對於IDC中心全年投資金額，財務長陳宇紳指出，包括IDC中心、海纜等網際網路的年度資本支出將達88億元，包括中華電信及子公司是方電訊都有擴建IDC中心的計畫。

郭水義表示，5G基地台建設方面，年底將如期完成1萬座建設目標甚至超越。5G用戶數則重升年底達陣200萬目標不變。他說，第一季5G新增用戶成長動能，90％來自iPhone 12果粉加持，並推升整體行動APRU成長，預期第2季月租型ARPU、及第二季整體行動營收將持續成長。

雲端、物聯網、資安等ICT資通訊第一季營收大幅年增20％，中華電信代理發言人沈馥馥強調，目前資通訊業務「口袋訂單」很不錯，第二季整體ICT營收應該也會很不錯。

受惠於後疫情時代帶動消費端寬頻上網用戶加速升速，中華電信第一季300Mbps上網用戶年成長達58％、家用Wi-Fi申裝用戶年增更高達352％，預期第二季高速寬頻業務成長力道仍十分強勁。

中華電信3日公布自結第一季合併營收501.0億元，較2020年同期增加4.1％，歸屬於母公司業主之淨利88.2億元，年增6.4％，每股稅後盈餘1.14元。

(工商 )