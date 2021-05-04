中華電信董事長謝繼茂4日表示，5G高資費佔比與5G總申辦數不斷成長，後者已超越本季目標。截至第一季止，中華電信已建置超過6,300座5G基地台，進度超前。隨著5G客戶數明顯成長及業務持續推展，中華電信樂觀預期今年行動服務營收轉正且持續成長。

中華電信4日舉辦法說會，謝繼茂強調，第一季因提升獲利的策略執行得宜，營業淨利、淨利及每股盈餘皆超越財測，同時在行動客戶數及行動營收市占上持續站穩領先地位。

中華電自結第一季合併營收501.0億元，較2020年同期增加4.1%；歸屬於母公司業主之淨利為88.2億元，增加6.4%；每股盈餘1.14元。

謝繼茂指出，中華電信2021年第一季的營運與財務績效表現亮眼。雖然疫情發生至今超過一年，公司在疫情期間的應變及表現優異，加上所有股東對公司的支持，讓公司成功度過後疫情時代的挑戰並持續成長。

除此，謝繼茂說，受惠於後疫情時代的宅商機，固網寬頻的ARPU及客戶升速量持續成長。家用付費Wi-Fi裝置數年成長352%，支持以家庭為中心的應用服務不斷發展。此外，MOD持續站穩台灣最大影音平台，透過熱門方案推陳出新，向上推升SVOD及頻道服務的銷售與整體MOD績效。

隨著資通訊營收不斷成長，中華電信也持續投資於整體資通訊技術的提升及人才發展。展望未來，謝繼茂說，中華電信將持續強化網路建設、核心業務以及整體能力，創造2021年的亮眼表現。

(工商 )