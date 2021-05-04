半導體缺貨問題預料將繼續持續，各大廠為了滿足客戶需求，紛紛宣布投入更多資金擴大產能，全球晶圓代工龍頭台積電上月核准28.87億美元、約折合新台幣793.925億元，在南京12吋晶圓廠興建28奈米製程生產線。除此之外，包括台灣晶圓二哥聯電、大陸晶圓代工龍頭中芯國際等，也相繼投入擴產28奈米製程的行列，主要跟28奈米晶片受廣泛運有有相當大的關係。

台積電日前宣布，在南京廠擴產28奈米製程。該廠區主要生產 12/16 奈米製程，目前月產能達2萬片12吋晶圓，並非28奈米製程的主要生產基地。台積電表示，台灣各廠區的無塵室空間都已滿載，只有南京廠的現有廠房仍有空間，可以直接建置生產線，最終決定在南京廠擴建28奈米成熟製程產能，因應車用晶片在內的強勁需求，並解決晶圓代工成熟製程產能短缺構性問題。

至於聯電，則是在4月28日法說發出新聞稿指出，將與多家全球領先的客戶共同攜手，透過全新的雙贏合作模式，擴充在台南科學園區的12吋廠 Fab 12A P6廠區的產能，總投資金額達1000億元，擴廠計畫預計2023年第二季投入生產。聯電總經理簡山傑則指出，聯電在包括28奈米OLED驅動IC等多個領域中具有領先地位，此舉將進一步強化聯電在半導體產業的重要性，掌握市場未來新的商機。P6擴建計畫裝機完成後，將為Fab 12A再增加27,500片的滿載產能。

大陸方面，大陸晶圓代工龍頭中芯國際今年3月18日公告，與深圳市政府合作發展半導體產業，投資額估計為23.5億美元，資金到位後，中芯深圳將由中芯國際和深圳重投集團分別持股55%、不超過23%股權，用以12吋晶圓生產28奈米以上製程。實際上，北京當局去年宣布，只要是生產28奈米以上製程，將享有10年的免稅優惠，展現大陸半導體產業自主化的決心。

由於28奈米製程需求爆炸性成長，從一開始手機處理器、基頻處理器，到後來物聯網、5G伺服器處理器，以及CMOS 圖像感測器、Wi-Fi 6、OLED 驅動 IC、車用晶片FPGA、微控制器(MCU)等，都需要高性能低功耗的28奈米製程。

台積電28奈米製程技術以採用高介電層／金屬閘極（High-k Metal Gate，HKMG）的後閘極（Gate-last）技術為主，為跨入FinFET（鰭式場效電晶體）前，為平面電晶體（PlanarFET）架構的最高階技術，雖然台積電先進製程貢獻營收與毛利率表現更為優秀，但對大部分電子產品的成熟製程需求仍在大多數，台積電28奈米製程也是各大廠商當中，市占率最高的公司。

然而，28奈米製程毛利率不如先進製程還要好，台積電總裁魏哲家1月法說指出，28奈米製程2020年比前一年成長一些，但產能利用率低於平均值。但隨著隨著經濟復甦帶動晶片強勁需求，從車用晶片荒到各項家電、面板晶片大缺貨，各大廠商擴產28奈米製程，對於緩解全球晶片荒有正面影響。

(中時新聞網)