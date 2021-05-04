德國內政部長霍斯特·西霍夫（Horst Seehofer）表示，「極右翼犯罪」在2020年增長了5.65％，佔「出於政治動機」犯罪者的一半以上。官員周二警告，統計數字顯示，整個德國極右翼極端主義似乎正在增加，令人不安。

美聯社報導，柏林警方日前逮捕了一名53歲的德國男子，他涉嫌向政治人物、律師和新聞工作者，發送了數十封恐嚇信件，而且以「新納粹組織」(NSU 2.0)的首字母縮寫做為簽名。

內政部長西霍夫說：「這再次表明，右翼極端主義是對我們國家的最大威脅。」

聯邦德國刑事警察局局長霍格·穆恩區（Holger Muench）表示，新納粹份子是有組織的，那位53歲男子被在捕後，警方在他家裡沒找到一塊未加密的硬碟，可能有助於正在進行的調查。

負責處理此案的法蘭克福檢察官說，這名嫌犯的名字出於隱私原因不便公佈，可以告訴大家的是，此人是個累犯，先前也曾因「右翼主義」而犯罪。

新納粹 NSU 2.0，最早出現在1998年至2011年之間，一個名為「國家社會主義地下組織」(National Socialist Underground)犯了一連串的殺人案，已知殺害了9名外來移民，在遭警方緝捕時，殺害了1名警察。

德國安全機構警告說，暴力右翼極端主義的威脅越來越大。2019年7月，基民盟的一名地區政治人物被新納粹分子殺害; 3個月後，一名新納粹槍手試圖闖入贖罪日的猶太教堂，槍戰造成2人死亡。

治案統計數據顯示，德國的反猶太犯罪在持續增加，2019年共發生2351起事件，其中94.6％是由極右翼犯發動的。

德國有一種稱為「水平思考」(Querdenker)的社會運動組織，這個字彙的原意是創意，然而現在似乎變成陰謀論的理由，情報部門上個月末表示，右翼者很善用各陰謀論，包括反對接種疫苗，否認冠狀病毒存在，而右翼極端份子，善用這些陰謀論再使群眾走向偏激。

西霍夫說，抗議活動吸引了新納粹分子和其他右翼極端分子，並且經常發生暴力事件。

(中時新聞網)