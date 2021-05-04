美國芝加哥商業交易所（CME）5月木材期貨價格3日收在歷史新高，每千板呎（mbf）高達1,575.6美元，約是歷年同期價格四倍以上。此外，在四月21個交易日裡該期貨有9天達到漲幅上限，顯現木材需求火熱情況。

木材價格迭創新高，鋸木廠業者成為最大受益者。美國木材巨擘惠好（Weyerhaeuser）與加拿大業者Canfor等公司今年首季獲利改寫新高，飆漲木材價格可望為他們帶來更豐厚利潤。

鋸木廠多家業者表示，他們的訂單已滿至6月份。木材公司PotlatchDeltic執行長克雷默斯（Eric Cremers）表示：「除非房貸利率大幅攀升或疫情瞬間惡化，否則很難想像木材需求會下滑或價格放緩。」

包括普爾特房屋公司（PulteGroup）與霍華德休斯（Howard Hughes）等建商紛紛提高房屋售價，試圖將木材漲價成本轉嫁給消費者，但房屋銷售絲毫未受影響。

(工商 )