台北市義警中隊長3日舉辦交接典禮，其中包含北市警局長陳嘉昌、新北警局長黃宗仁、藍委蔣萬安及多名北市議員出席，未料竟有2名男子朝餐廳櫃台丟擲上千隻蟑螂，引起輿論譁然。對此，前立委沈富雄直言，這件事情很詭異，並指出為何不是丟蚯蚓或蛇？若是要威脅的話會丟蛇，丟蟑螂感覺是看不起、輕蔑的意思，且應該是故意衝著警方來，因為這並不是討債的手法。

沈富雄4日在政論節目《少康戰情室》中表示，他覺得這個案子很詭異，「為什麼是丟蟑螂？為什麼不丟蚯蚓？不丟蛇？」如果是要威脅的話會丟蛇，而丟蟑螂的目的，他認為不是威脅，「是看不起你，你們這些戴帽子的(指警察)就是蟑螂，是輕蔑的意思」。

針對潑蟑螂事件犯案動機的部分，沈富雄指出，大家都說這是債務糾紛，但這不是討債的手法，討債不是這個討法，一旁的前民進黨立委郭正亮也說，「討債會噴漆」，沈富雄直言，討債怎麼會是搞蟑螂？

至於時間巧合問題，沈富雄分析，如果這些小混混背後有幫派支持，難道情報不會告訴他們，今天裡面冠蓋雲集，警察很多，「所以你是故意，知道警察很多 還要做這件事情，所以你是故意衝著他們來，不是故意巧合」。

不過，沈富雄也說，比起美國和墨西哥的黑道，這些是小動作，但在台灣的環境裡，就是囂張，至於他們為什麼這麼囂張？則是和現在的政治氣候有關。

(中時新聞網)