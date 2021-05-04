近日網上流傳一張照片，只見老師在聯絡簿上鼓勵學生，「粗心太多再加油！」沒想到家長卻斥責老師「別推卸責任」。(翻攝爆廢公社)

在求學時期，聯絡簿是導師和家長之間的溝通管道，家長有任何意見，都可以透過聯絡簿與老師交換。近日網上卻流傳一張照片，只見老師在聯絡簿上鼓勵學生「粗心太多再加油！」沒想到家長卻斥責老師「要多用心，不要推卸責任。」引起熱議。

一位網友在臉書「爆廢公社」上貼出一張照片便直呼，「現在的老師真可憐。」只見老師在聯絡簿上提醒學生，「今天看了期中考卷有很多仍然是粗心算錯而扣分」，還貼心鼓勵道，「下次再加油！」

不過，該名學生家長隨後卻在聯絡簿上寫道，「煩請老師妳也要多用心與費心，不要讓小朋友考試常粗心大意，沒用心」、「請妳也要多多加油而不是推卸責任，謝謝，加油喔！」

照片曝光後，不少網友直接看傻表示，「標準恐龍家長，拉屎拉不準怪馬桶歪」、「這位媽媽好有事」、「推卸責任的是家長吧？」、「完全就是家長的問題，結案」、「現在的這種家長很多⋯覺得繳了學費繳了補習費就認為教育就全部是老師的責任」。

但眼尖網友也發現，老師和家長的字跡出現多處重複，懷疑這根本是同一個人為了自導自演寫的。「驚嘆號神複製」、「筆跡一樣就算了，還用同一隻筆寫」、「筆跡真的很像…」。

(中時新聞網)