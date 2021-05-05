澎湃新聞綜合陸媒報導，「寵物盲盒（福袋）」再現大陸電商平台，相關部門已追究售賣者所涉違法。5月3日有網友爆料，稱四川成都市區出現「寵物盲盒」許多小貓小狗在路邊奄奄一息，一輛某快遞公司貨運車，裝滿160餘隻貓狗，發貨地是成都三聯花鳥市場，商家以售賣盲盒的名義將活體寵物快遞至買家方。

成都愛之家動物救助中心4日發布最新消息稱，經過12個小時的連續奮戰，動檢部門對所有貓狗依法暫扣，現將暫扣全部貓狗轉移到石板灘寵物城臨時安置，留檢。報導稱，「寵物盲盒」是一種「不知道裡面有什麼，但是開箱有驚喜」的娛樂項目。許多寵物被裝在盒子裡進行運輸，由於環境惡劣，缺乏空氣流通，極容易造成盒內的動物死亡。

據成都愛之家動物救助中心微博顯示，4日凌晨，一批正在被運送的「寵物盲盒」已經被愛心人士攔下來並轉移，派出所及動檢部門已經介入。據視訊畫面顯示，一些貨箱裡全是小貓小狗的慘叫聲，貨箱門在關閉的情況下，完全沒有空氣流通，裡面的動物可能會被活活憋死！事實上，已經有不少小貓小狗奄奄一息甚至死去，而死去的小貓小狗，則直接被丟在了路邊。 現場，一些志工正在救治盲盒裡的小貓小狗，給它們餵葡萄糖補充能量。志工在貨車內共發現160多隻小貓小狗。截至5月4日凌晨4點，已經有4隻死亡。

報導稱，「寵物盲盒」在大陸並非新鮮事物，它不僅存在於電商平台，其範圍更是擴散到了多個網路平台買家，只需要支付9.9元（人民幣，下同）或19.9元即可以買到一個「寵物盲盒」

賣家則宣稱裡面可能是某種名貴的貓或狗。而在一些「寵物盲盒」的商品描述裡常常出現這樣的文字不接受一切拒收、退換、中差評玩得起就下單，玩不起千萬別買。對於這樣的「霸王條款」，從商家發貨時，買家就只能認栽，不能拒收也不能退換。

報導分析，郵寄活體這種事情，本身就有很大的風險，寵物在運輸過程中死亡的機率非常大。有些無良商家，為了賺到更多的錢，在一開始可能發的就是將死的小動物。以此前某平台賣得最好的那款「寵物盲盒」為例，價格35元賣出5037件，銷售額高達17.6萬元。靠幾千具動物屍體就能月入17萬，這門生意簡直太暴利。有網友曬出與賣家的聊天記錄，稱寵物如果死了，對於賣家來說，只是一件售後問題，對方並沒有把小動物當成生命來對待。有網友稱，三天的運輸，賣家給狗狗準備的食物，僅為1個餿了的饅頭。更有網友稱，9.9元買的盲盒，因為收到的小貓有貓瘟，治療費用接近500元。

此外，活體「寵物盲盒」售賣或涉嫌多項違法。 根據大陸《郵政法實施細則》規定「禁止寄遞或者在郵件內夾帶下列物品」其中就包括「各種活的動物」。之所以做出這樣的規定，一方面普通快遞在運輸過程中無法保證動物的安全；另一方面，運送活體動物必須有嚴格的檢疫流程，否則存在疫病傳播的風險。另，根據大陸《動物防疫法》，運輸動物的單位和個人，必須做好動物的免疫、消毒、檢測等工作，向所在地動物衛生監督機構申報檢疫，附有檢疫證明。

(中時 )