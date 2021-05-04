資深媒體人黃暐瀚4日表示，總統蔡英文在臉書貼文「三接再外推方案，希望全民支持」，經濟部長王美花也做出相關說明。黃暐瀚質疑，是誰忘記初衷？當初是誰說要保護藻礁？

黃暐瀚4日在《POP撞新聞》說，官方的方案提出之後，「部份環團」表示接受，民進黨環保立委洪申翰，大談所謂「環保與環保的抉擇」，希望大家可以創造雙贏。另一頭，大量網友留言批評珍愛藻礁公投團體，是一群「毫不妥協」「反對政府」「沒得商量」的冥頑團體。

黃暐瀚指出，2013年蔡英文主席說「藻礁永存」，2021年，蔡總統說「三接外推藻礁不會被破壞」。2018年，環保人士洪申翰說「三接不蓋也可以」（發電無虞），2021年，民進黨立委洪申翰說「1.5公里外的海底，根本沒有藻礁」。

黃暐瀚表示，是否任何一個公投過關，都是重大災難？官員是否乾脆告訴大家，公投是災難好了！然後1450又說反對執政黨的人都是對岸同路人，都是對岸的形狀。黃暐瀚強調，「我們在監督政府」，政府做得好也會講出來。

黃暐瀚怒指1450，他在當總統府記者聯誼會會長，一天到晚質疑馬英九的時候，「你還不知道在哪裡」！當記者是監督政府，不是毀滅政府，是希望政府更好，如果有前後不一的，當然要提出來。

黃暐瀚強調，記者不要跪下去，要站著問官員，站著平視問問題。媒體是第四權，不是官員養的，以前跑總統府新聞，但也不是總統府養的！！

黃暐瀚最後質疑，是誰忘記初衷？當初是誰說要保護藻礁？

(中時新聞網)