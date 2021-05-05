【回憶殺】資深演員楊慶煌拍攝了許多部經典戲劇作品，無論是電影還是八點檔，甚至是偶像劇中都有他的身影，在劇中演變了愛恨情仇，他在戲外的人生也同樣精采，楊慶煌曾離婚2次，都遭指控是因為他外遇收場，如今儘管已經有第3段婚姻，過去帶來的陰影卻讓他悔不當初。

楊慶煌的第一段婚姻維持了8年，但當時他的演藝事業正在上升期，常因為工作不在家，和妻子聚少離多之下，情再濃也漸漸轉淡，最後只好選擇簽字離婚，而和第2任妻子美慧則是結婚6年，楊慶煌曾坦言，自己的個性比較大男人，希望老婆婚後能在家帶孩子，但前妻希望擁有自己的事業。

楊慶煌曾坦言自己的個性比較傳統大男人。(中時資料照)

美慧當時因開設服飾店而忙碌，楊慶煌拍戲也無法照顧孩子，他又堅持不想請褓姆，在經過多次爭吵後，美慧終於提出離婚，2個孩子的監護權都歸給楊慶煌，然而當時他離婚離得低調，導致和小12歲的女友戀愛時，遭外界砲轟出軌，眼見事情越鬧越大，他才坦承已在年初離婚，會封口不談是因為老婆不想讓外界知道他們已經離婚。

楊慶煌與第二任妻子美慧。(中時資料照)

之後楊慶煌低調和小女友Janet結婚，他也坦言自己的個性比較傳統，認為交了女友就應該要結婚負責，婚後Janet將楊慶煌的2個孩子視如己出，讓他非常感謝，也心疼老婆的辛苦，「因為再婚對小孩和現在的老婆很愧疚」，楊慶煌也常夾在老婆和孩子之間左右為難，讓他忍不住苦笑：「根本是噩夢，是災難」。

楊慶煌與現任妻子Janet十分恩愛。(圖/翻攝自微博)

儘管現在婚姻美滿幸福，楊慶煌還是認為如果人生能重來一次，他不會再做一樣的選擇，「那是很辛苦的事，因為感情選擇錯誤，我對小孩也有愧疚...」，然而千金難買早知道，也只能帶著這些回憶繼續走下去。

(中時新聞網)