近十年，國人罹患癌症的年紀逐漸下滑。以肺癌來說，除了遺傳基因影響之外，日益嚴重的空汙、加工食品等環境因素，都讓肺癌發生率居高不下。根據台灣癌症基金會統計，平均每44.7分鐘就有1人罹患肺癌，但幸運的是，肺癌卻也是擁有最多治療方法的癌症之一，還有基因檢測技術可協助醫師做出更細部的治療決策，避免無效用藥。

肺癌晚期現曙光！「分子分類」助找出標靶藥物

臨床上，肺癌可分為非小細胞肺癌及小細胞肺癌。新竹臺大分院教學部主任暨胸腔內科醫師柯政昌表示，國人罹患非小細胞肺癌為大宗，小細胞肺癌則佔10~15%。其中，屬於非小細胞肺癌的肺腺癌則佔60~70%。

醫師表示，有吸菸習慣者易罹患小細胞肺癌，但無論吸菸與否都有罹患肺腺癌的可能。若是不吸菸卻確診肺腺癌，那就可能是空汙、環境致癌物質影響。

柯政昌醫師說，在民國94年以前，當時尚未出現標靶藥物，罹患肺腺癌第四期只能化療，平均存活率低於半年，肺癌晚期確實就是末期，但隨著醫學技術發達，晚期不再等於末期。

醫師表示，多數國人在診斷出罹患肺癌時，有6成的患者已轉移，成為無法手術治癒的第四期肺癌。所幸，隨著精準醫療發展，肺癌分類的方式趨於朝向「分子分類」。原因在於肺腺癌的癌細胞中，具有ALK、ROS1、EGFR等等的主要驅動突變基因，現在透過基因檢測，即能得知患者突變的基因，協助醫師找出對應的標靶藥物，達到精準治療的效果。

那麼，醫師究竟如何透過基因檢測，打造個人化醫療？柯政昌醫師表示，針對肺腺癌的病人，會積極鼓勵進行基因檢測，因為目前肺腺癌的基因突變皆有標靶藥物，而且使用標靶藥物治療，患者的病況穩定期可以維持3-4年，這段期間不需要化療。因此找出基因突變、偵測，患者才能獲得精準的個人化醫療。

柯醫師指出，目前已經有針對癌症組織檢體，利用次世代基因定序技術(NGS)，一次檢測13個標靶用藥外顯子點突變與遺失，以及8個標靶用藥融合基因組合的技術，來解析更多用藥相關的重要參考資訊，只要8個工作天，就能提供患者個人專屬用藥的策略報告及深入的基因變異資訊，可以協助醫師進行更精準的換藥治療。

利用次世代定序技術解析更多肺癌用藥的相關參考訊息，可以協助醫師更精準的換藥治療，檢測大約需8個工作天。（圖/行動基因提供）

柯政昌醫師補充，以往傳統聚合酶鏈式反應(PCR)的基因檢測精準度較低，且初步篩選僅能偵測到8成，容易漏掉罕見的突變基因，但是隨著技術精進，更多基因檢測擁有多種服務項目，像是轉移到腦部及骨頭等無法切片的情況，也能採取液態切片，由血液中找到癌細胞的突變基因，並且只需9-10個工作天即可檢測完成，以協助醫師進行換藥治療。

積極治療、相信專業 晚期不再是末期

「肺癌第四期的病人，不用想太多，好好配合醫師治療，就有機會長期存活」柯政昌醫師說。讓他印象最深刻的患者，即是在尚未有標靶藥物之時，有位剛退伍、年僅20幾歲的男子，起初因胸悶、很喘來就診，沒想到確診肺腺癌第四期，接受化療依舊在短短2個月離世，柯政昌醫師感慨的說，若他生在這時，絕大多數病人可以存活2年以上。

隨著醫學進步，標靶藥物的精準治療已看出成效。柯政昌醫師分享，有名40多歲、不吸菸的女患者，接受第一代標靶藥物治療3年多才惡化，目前正進行第二代標靶藥物治療，確診至今已4年多，目前仍然正常上班工作；園區工程師當時31歲確診罹癌，雖然已轉移至腦部，但每個月都去醫院領取第三代標靶藥物，目前依然手腳靈活、正常工作，距離確診至今已經6年。

臺大醫院新竹分院胸腔內科柯政昌醫師特別提醒，即使是被確診肺癌晚期，積極配合醫師，善用各種精準治療技術，對抗癌症不是夢。（圖/柯政昌醫師提供）

最後，柯政昌醫師表示，確診肺腺癌患者的年紀很多介於30-50歲之間，大部分患者的小孩都還小，但有了精準基因檢測與標靶藥物之後，大幅延長了患者的壽命。

「看似拯救一個人，實際卻是拯救了一個家庭」，柯醫師說，這些患者因長期存活，而有時間陪伴孩子長大。因此，若是確診為肺癌晚期，不要喪氣，積極配合醫師做檢查、治療，善用各種精準治療技術，對抗癌症不是夢。

(中時新聞網)