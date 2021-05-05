你的腿上也爬有「蚯蚓」嗎？這不是腿冒青筋，而是靜脈腫脹扭曲造成的靜脈曲張。靜脈曲張是常見的良性疾病，但嚴重時可能出現血栓，一旦血栓移動至深層靜脈、心臟、肺動脈，隨時可能有栓塞風險，甚至危及生命，不得不慎。

恩主公醫院心臟血管外科主治醫師張雲媛呼籲，如果有靜脈曲張的民眾出現下列5大症狀，應盡速到心臟血管外科或靜脈曲張門診追蹤及診療，以預防嚴重的併發症發生。

1.腿部鼓脹暴青筋，呈現一團一團凸起。

2.到下午傍晚，腿部出現痠、腫、痛。

3.夜裡經常發生腿部抽筋。

4.小腿前側有色素沉澱。

5.靜脈曲張處有慢性皮膚炎或潰瘍傷口。

●靜脈曲張求診人數少 容易被輕忽

為什麼會有靜脈曲張？桃園長庚醫院靜脈曲張特別門診創立人、皮膚科副主任張學倫說，這主要和遺傳、年齡、外傷、性別、生活型態、及懷孕有關。例如有家族史者、年紀較長的人、女性、工作經常久坐或久站等，比較容易發生，其表現像是腿部微血管呈現蜘蛛網絲的模樣，或是血管如蚯蚓般扭曲。

從原因可知，靜脈曲張的發生率普遍、大約為23％，相當於每5人就有1人可能有靜脈曲張。雖然是常見的良性疾病，還是需要經過完整的理學檢查及超音波檢查才能鑑別診斷，排除其他血管疾患，但全台僅不到1％的病人會因靜脈曲張到醫療院所尋求診治。

張雲媛表示，靜脈曲張產生的症狀多元，例如久站或久坐後，下肢容易腫脹和抽筋。如果腿部皮膚又長期乾燥搔癢，則可能有慢性潰瘍。

最危險的是，靜脈曲張可能出現血栓。張雲媛說，血栓若位置距離深層靜脈較近，可能移動到深層靜脈，造成深層靜脈栓塞；若血栓繼續向上移動至心臟與肺動脈，肺栓塞會影響全身氧氣交換，嚴重可能缺氧、休克、甚至致命。

醫師正利用超音波，確認問題靜脈的所在。(圖/長庚醫院 康健雜誌提供)

●還來不及手術 患者差點因肺栓塞致命

身為中菜廚師的李先生就是太輕忽靜脈曲張這個「小病」。他因工作久站，下肢的靜脈曲張愈來愈嚴重，痠、麻、抽筋、腫脹、疼痛等症狀不時出現，就醫時，門診醫師還特別提醒他要接受治療，以預防血栓所致的併發症。

李先生同意接受新式微創手術治療靜脈曲張，但他卻因為工作關係，把手術排在2個月後。未料才過了幾天，他突然呼吸不順，胸口也喘不過氣，緊急就醫檢查，發現就是血栓和肺栓塞。經緊急手術後住院觀察，2週後才順利返家。

另一名60歲李女士比較幸運，她在還未出大問題前，就先接受新式微創手術治療，症狀明顯改善。她是年輕懷孕生產後，兩腿浮現靜脈曲張，因起初不嚴重，置之不理，直到最近因曲張的靜脈紅腫疼痛，經診斷是靜脈曲張引發的局部表淺血栓性靜脈炎，促使她決定盡速接受治療。

●新式微創手術 證實可降低嚴重併發症

李先生和李女士都是接受靜脈曲張新式微創手術治療。這項手術有兩種方式，一是雷射閉合手術，另一是靜脈膠閉合手術。

新式微創手術的傷口小、疼痛感低，多數傷口僅0.2公分，幾乎沒有疤痕。(圖/張學倫醫師 、康健雜誌提供)

張學倫說，前者透過雷射燒灼病變靜脈的血管壁，病患稍有腫脹感，但成功率高達95%以上，術後需要穿彈性襪。後者則是用導管將靜脈膠打入病變的靜脈，使其閉合以達到治療效果，成功率98%以上，術後則不需要穿彈性襪。

這項新式微創手術和傳統的血管勾除手術相比，傷口大幅縮小、疼痛感降低，多數傷口僅0.2公分，幾乎沒有疤痕，恢復速度快，是忙碌現代人接受度相當高的治療方式。傳統手術則必須住院、全身麻醉，術後也常伴隨一些副作用。

張學倫說，目前口服藥及外用藥的治療效果有限，坊間流傳的抬腿、放血及按摩等方式，改善效果也不佳。醫療級的漸進性彈性襪雖然會有改善，但僅能控制現況及預防繼續惡化，無法根本治療。

長庚醫院團隊2年前利用長庚醫學資料庫及健保資料庫，針對2005～2016年共1,323名接受靜脈曲張新式微創手術的病患進行研究及追蹤。研究發現，新式手術能減少血栓機率51%、肺栓塞機率減少44%、周邊動脈疾病也減少36%。

這項研究成果發表於今年3月的國際著名醫學期刊《循環-介入性治療雜誌（Circulation: Cardiovascular Interventions）》。「這代表新式微創手術不只安全性高，也能有效降低靜脈曲張的嚴重併發症。」張學倫說道。

(中時新聞網)