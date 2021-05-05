前列腺癌又稱攝護腺癌，是男性獨有的癌症。依衛福部107年最新公布的資料顯示，攝護腺癌的發生率為每10萬人口34.7人，位居男性10大癌症標準化發生率第5位。泌尿科醫師呼籲，年過50歲的男性如有排尿障礙就應提高警覺，並儘早至泌尿科診所接受PSA檢查，倘若能早期診斷並採取有效的治療方法，對攝護腺癌的預後較佳。

衛福部桃園醫院泌尿科醫師林冠榮表示，攝護腺位於膀胱底部、直腸前方，它是1個腺體，環繞在尿道上端，成年男性的攝護腺大小跟栗子差不多，大小約為20公克。而男性在50歲以前，較少有攝護腺癌問題，通常好發年紀在65至80歲之間，年齡愈大，罹患機率愈高。有研究顯示和基因遺傳相關，尤其一等親內有較高發生；若以種族區分，黑人族群罹患機率又比亞洲人來得高。

攝護腺癌通常生長緩慢，依癌症期別有不同的治療方式，早期的攝護腺癌，腫瘤仍侷限在攝護腺中，可以考慮積極監控、根除性攝護腺切除、放射線治療、高強度聚焦超音波治療（又稱海福刀）。倘若腫瘤已有轉移，則以荷爾蒙治療、化學治療為主。

針對早期攝護腺癌、年紀逾65歲且癌細胞分化良好的患者，醫師預期致死率低，通常會建議積極監控，無須任何治療。林冠榮醫師補充，不過一旦核磁共振或再次切片顯示癌細胞有惡化跡象，才須轉而介入積極治療，如手術、放療等，一般而言，早期攝護腺癌治癒率較高。

衛福部桃園醫院泌尿科醫師林冠榮表示，攝護腺位於膀胱底部、直腸前方，它是1個腺體，環繞在尿道上端，成年男性的攝護腺大小跟栗子差不多，大小約為20公克。（圖／林冠榮醫師、NOW健康提供）

林冠榮醫師指出，利用外科手術將受到癌細胞侵犯的攝護腺、儲精囊等部位切除，包括有傳統開腹手術、進展到腹腔鏡手術及達文西機械手臂，但傳統攝護腺根除手術患者可能會於術後產生尿失禁及陽痿症狀。若改採用放射線治療則易對膀胱、攝護腺、直腸等器官產生刺激，導致血便、頻尿及漏糞等。

至於無傷口的標靶治療手術海福刀，則是利用超音波探頭經由肛門，放入直腸後，將超音波能量聚焦在同1個點，所產生的能量使腫瘤細胞升溫至85°C以上，進而讓腫瘤細胞產生凝固性壞死。其好處是手術時間短且復原較快，身上沒有傷口，而海福刀治療術後尿失禁比例較低，且過程中能避開可能會影響勃起功能的神經與血管。患者接受海福刀治療後，隔天即可出院，手術後1周內可能感覺解尿不順，待治療區域消腫後則可恢復正常生活。

林冠榮醫師提醒，早期攝護腺癌幾乎毫無症狀，男性50歲過後如出現尿急、解尿困難、小便變細且無力、尿流速度變慢、日間頻尿、晚上睡著後還會醒來小便等症狀，建議應至泌尿科就診，透過肛門指診及抽血驗攝護腺指數（PSA），來排除罹患攝護腺癌的可能性。若是一等親內有人罹患攝護腺癌，則建議提早到40歲做檢查。

目前醫學研究認為，日常應減少攝取高脂肪食物，另外多補充維生素E、黃豆製品及茄紅素，皆有助降低攝護腺癌上身。

(中時新聞網)