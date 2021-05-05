長在不同部位的痣，各自有其代表意義，能夠增加好運及財運的會被稱為吉痣，搜狐網命理專欄分享，眉毛長痣有「眉裡藏珠」之意，會得到貴人的幫助與提攜，長在腰間的痣則是「腰纏萬貫痣」，能夠催旺財運，一生必定非富即貴。

1.眉毛長痣

在面相學中，會把長在眉毛裡的痣稱之為暗財，有「眉裡藏珠」之意，無論是男女福氣都不會太差，若是長在左眉，則是主管財運，代表自身有能力及本事，擁有比較穩定的收入來源，無論是經商還是當官都會財路興旺。而痣長在右邊，則主管事業運，會得到貴人的幫助與提攜，他們的事業會發展得有聲有色，只要有機會，就一定能夠創造不錯的財富。

2.腰間長痣

長在腰間的吉痣又稱為「腰纏萬貫痣」，是一顆上等痣，代表此人命中藏財，容易發達。他們多半出生在不錯的家庭，父母祖輩都有實力，能夠給予自己非常大的幫助，在事業上取得成功的機率高於常人。就算他們出生不好，日後也能夠乘勝追擊。

3.腳心長痣

腳是一個人的根基與立足之本，若是在腳心的位置長有吉痣，被稱之為「將相痣」，通常長有此種痣的人能力出眾，天生就擁有極強的領導力，會深得大家的尊重與敬愛，他們具備能夠集聚人心的能力，聚人必聚財，因此在事業方面很容易成功，升遷速度也比別人快，日後一定能創造出極高的財富。

4.肚臍眼長痣

若是一個人的肚臍眼處長有吉痣，表示此人天生就擁有好運，福氣深厚，晚年不但有福還會有財，兒女都會很有出息，只要等著享清福就好。而肚臍眼長得深闊的人，子嗣後代興旺，必定能夠興旺好幾代子孫。

5.下巴長痣

下巴又稱為地閣，是一個人聚財納福之地，如果下巴長得飽滿厚實，表示很有福氣，聚集財富的能力非常強。因此長在下巴的吉痣屬於富貴痣，他們必定會是一個很會持家過日子的人，積德必聚福，好的痣相只會錦上添花，非常有後福，一生非富即貴。

(中時新聞網)