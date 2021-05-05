多吃葡萄對眼睛有益！美國佛罕大學團隊進行動物實驗發現，吃葡萄對視網膜色素上皮細胞很有好處，可能是與葡萄含有抗氧化物質有關，不僅如此，葡萄似乎也可以預防老年性黃斑部病變，進而延緩老年性黃斑部病變惡化，實驗同時也對老鼠分組餵食葉黃素及葡萄，結果發現，葡萄保護眼睛的效果，遠勝單純只餵葉黃素。

●眼睛問題 多因視網膜及眼球壓力出狀況

醫學研究發現，大部分的眼睛問題，都是來自於視網膜及眼球壓力出了狀況，尤其隨著年齡的增加，新陳代謝變差，造成體內自由基的破壞，導致血液循環不良，眼部的微血管通透性亦會變得不好，在得不到充足的養分下，眼球的骨膠質便會減少，使得眼球容易變形、彈性下降，造成視力的異常；另外，自由基亦會對眼睛水晶體或視網膜等造成傷害，造成眼睛白內障、老年性黃斑部病變及視網膜病變。

●葡萄高抗氧化 強化微血管彈性

營養師李青蓉表示，葡萄皮中含有大量的多酚類物質，而葡萄籽中也含有豐富的花青素，其具有強力的抗氧化及去除過氧化自由基的能力。根據國內外研究指出，花青素在體內的抗氧化及清除自由基的能力為維生素E的50倍、維生素C的20倍。

花青素的高抗氧化及清除自由基的能力，能減少自由基對血管的傷害，可以維持血管的完整及強化微血管的彈性，促進血液循環，有助於充足的養分透過眼球血管輸送到眼球，維持正常眼球壓力及減緩視網膜細胞的老化。

此外，葡萄中的花青素屬生物類黃酮，可以增強眼睛感光物質「視紫質」的生成，而視紫質可以促進視覺的敏銳度，擴大眼睛在黑暗中的視野範圍。

●葡萄顧眼睛 保護視網膜、避免黃斑部病變

葡萄除了具有高抗氧化能力之外，其亦含有對眼球黃斑部相當重要的葉黃素，因為葉黃素及玉米黃素是構成人眼視網膜黃斑部的主要色素，黃斑部位於眼底視網膜中央，是感光細聚集的地方，負責在視野中央提供顏色及具體細節，是眼球相 當重要的靈魂。

葡萄高抗氧化，又能強化微血管彈性，是營養豐富的水果。(示意圖/常春月刊提供)

身體所攝取的葉黃素會分布到眼睛的兩個部位，一個是視網膜及黃斑部，另一個則是晶狀體，研究顯示攝入足夠的葉黃素，有助於延緩眼睛的老化、退化及病變，不僅可以減少眼部問題的發生率，還可以保護視網膜、避免黃斑部病變。

●不吐葡萄皮、不吐葡萄籽 葡萄乾須留意熱量

花青素為水溶性，即便吃多了，身體會自動排掉，由於其存在葡萄籽中，建議葡萄整顆打碎成果汁喝，且最好連皮一起打、一起吃，但要注意清洗乾淨。有句順口溜「吃葡萄，不吐葡萄皮」，過去大家以為只是句俏皮的話，但到了今天卻是最完整吃下葡萄營養的做法，不僅「吃葡萄，不吐葡萄皮」，還要「吃葡萄，不吐葡萄籽」。

李青蓉指出，若是吃葡萄乾則是更好，因為葡萄乾都是一整顆葡萄下去乾縮做的，葡萄皮跟葡萄籽都在裏面，但葡萄乾的熱量是新鮮葡萄的1倍，在吃的時候要注意熱量，不要一不小心就吃過了頭。

李青蓉提及，富含花青素的水果，除了葡萄之外，一般深紫或深藍色的水果亦多含有這個營養素，像是山桑子、藍莓、蔓越莓、草莓、加州梨及櫻桃等，都是很好的花青素水果攝取選擇來源。

●葉黃素多吃綠色蔬菜 過量恐增肝臟負擔

至於葉黃素的攝取，則可以多吃綠色蔬菜，像是甘藍、菠菜、芥菜、深綠色花椰菜及玉米等，由於其為脂溶性，所以在烹調時，最好放油下去一起炒，有助於葉黃素的攝取；在水果部分，一般黃色與橘色的水果都含有葉黃素，包括奇異果、橄欖、柳丁、綠皮胡瓜及南瓜等，這些都可供選擇。

不過，李青蓉強調，葉黃素屬於脂溶性，會在體內堆積、不易排出，要注意不要攝取過量，根據美國食品及藥物管理局（FDA）建議，每天只要吃6毫克的葉黃素就足夠了，吃太多不但不會有更大的幫助，反而會徒增肝臟的負擔。

(中時新聞網)