巴菲特（Warren Buffett）終於在波克夏（Berkshire Hathaway）有了正式繼任者。巴菲特週一告訴CNBC：「董事們一致認為，如果今晚我發生什麼事，那就是格雷格·阿貝爾（Greg Abel）來接管明天的事情。」證實現年59歲的格雷格·阿貝爾現任這家市值6400億美元的公司的副董事長，接手擔任執行長。

那麼，阿貝爾是誰？以下是他的一些個人訊息：

阿貝爾在波克夏公司任職已有二十多年，最近擔任波克夏能源公司（Berkshire Hathaway Energy）執行長，負責監督公司的能源資產。

阿貝爾出生於加拿大埃德蒙頓（Edmonton），據說他在那裡與推銷員父親一起在工人階級社區長大。他從小就熱愛曲棍球，他的叔叔西德·亞伯（Sid Abel）在底特律紅翼隊（Detroit Red Wings）效力了十二個賽季。

阿貝爾在2018年告訴Horatio Alger協會說：「我記得放學後儘快和其他鄰里孩子在一起。我們在夏季和冬季幾乎每天都打曲棍球，一直待到被要求吃晚飯的時候。」

據《環球郵報》報導，長大後，阿貝爾靠打零工賺錢，例如為父親父親所在的公司萊維特安全（Levitt Safety）分發廣告傳單和填充滅火器。

他於1984年畢業於阿爾伯塔大學，獲得商業學位，大學畢業後曾擔任會計師，首先是普華永道會計師事務所，然後是地熱發電公司CalEnergy，該公司後來成為MidAmerican Energy。亞伯告訴阿爾伯塔大學出版的《新足跡》，他對會計產生了興趣，「當我意識到了解收入和現金流量表之類的東西至關重要時」。

1999年，阿貝爾首次獲得波克夏公司（Berkshire Hathaway）的股權，當時該公司收購了MidAmerican的控股權，當時阿貝爾是能源公司的總裁。他於2008年成為MidAmerican的執行長，後來該公司更名為Berkshire Hathaway Energy（BHE）。

阿貝爾於1990年代中期首次登陸巴菲特的雷達，當時他移居英國以處理CalEnergy收購英國公用事業公司的事務。據報導，他對這一問題的處理給CalEnergy的股東Walter Scott Jr.留下了深刻的印象，他恰好還是巴菲特的兒時朋友，也是波克夏董事會成員。

斯科特在2011年接受《財富》雜誌採訪時談到阿貝爾：「他是這樣的人，每當有人被要求做某事時，他都願意去做。」

如今，阿貝爾擔任BHE的執行長兼董事長，監督波克夏公司的各種能源資產，其中包括專注於煤炭，天然氣，水力發電，風能，太陽能，地熱能和核能的子公司。BHE共有23800多名員工，該公司2020年的收入超過209億美元。阿貝爾還是卡夫亨氏公司（波克夏公司持有少數股權），保險公司等公司的董事會成員AEGIS保險服務和加拿大曲棍球基金會。

根據波克夏向美國證管會（SEC）提交的文件，儘管他在波克夏公司的年薪可能會有所不同，但他在2019年和2020年的基本薪水均為1600萬美元，其中每一年的年度獎金為300萬美元。不過，由於波克夏能源公司當年利潤飆升，他獲得了巨額的激勵獎金，他在2016年獲得了4100萬美元的薪酬。

《華爾街日報》將阿貝爾定義為「精明的交易者」。巴菲特在2013年說：「阿貝爾打電話時，我總是會花時間，因為他給我帶來了很棒的想法，並且在他的思維和業務方法上真正具有創新性。」

(中時新聞網)