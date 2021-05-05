麥嫌重擊房東頭部的凶器啞鈴。（翻攝畫面）

遇害的林姓房東進入麥嫌租屋處的畫面。（翻攝畫面）

號稱北市「最高學府」的文化大學，周邊學生出租套房林立，環境及人員皆十分單純，卻傳出駭人命案，一名70歲的老房東，被人以床墊和塑膠袋層層包裹，直接棄屍在自家出租公寓走廊上，凶嫌是一名來自香港的僑生麥家祺，在同學眼裡家境富裕，改車花錢不手軟的他，究竟為何犯案？是臨時起意殺人還是預謀殺人強盜？成為辦案人員追查重點。

2014年12月2日，70歲的林正義被發現陳屍在公寓走道，死者與家人世居陽明山上，他將文化大學旁的公寓隔成10個房間，每個房間以半年5萬元租金，專門出租給文化的學生住宿，當個包租公，半年就有50萬元的房租進帳，平日上午會騎車到公寓打掃清垃圾，卻在這天命喪自家公寓。

犯下血案的23歲香港僑生的麥家祺，到文化大學校就學，但到大二下學期，未註冊也未繳學費，校方多次通知，麥仍未註冊，校方依規定取消學籍，犯案時他已退學2年。警方調查，麥嫌退學後就租屋住在該處，並自稱玩港股謀生，他私下和房東林正義簽約，約定每月28日交付1萬元租金，但麥嫌經常拖繳，屢遭急性子的林男上門催討或密集打電話要錢，令麥嫌心生不滿，埋下殺機。

這一回到月底了，麥又未繳房租，他供稱，因女友上個月生病，他多花了1、2000元，才會一時繳不出房租，但他才欠1個月的房租未繳，房東卻日夜催租，嚴重干擾他作息。接連幾天頻頻被房東催討，麥嫌心生不滿，12月2日上午9時許，麥主動打電話給林表示要付積欠房租，並要求修繕牆壁龜裂及插座脫落問題，10時許，林由菁山路住處騎車到公寓，沒想到卻丟了命。

麥嫌供稱，2人在公寓碰頭時，他因不爽林催得太急，雙方起口角，他一時氣不過先動手打了林的鼻子一下，造成林鼻子出血，然後順手拿起房內健身用的啞鈴敲中林的額頭，林當場倒地。他說本想給林一個教訓，但沒想到林出言酸他「欠房租態度不要這麼差好嗎？」他一氣之下，才會動手殺人。當下抓狂殺紅眼，又用啞鈴繼續敲擊林的頭頂，最後還拿水果刀割了林的脖子和前胸1刀，造成林傷重死亡。

嫌犯行凶後還跑到附近超商買咖啡，找友人聊天，順便找尋可棄屍的地點，甚至向附近鹹酥雞攤老闆借手推車，要將屍體運去山邊丟棄，但因住處附近太熱鬧，且屍體他也搬不動，才打消這念頭。因擔心事情曝光，用自己的軟床墊包裹屍體，再以膠帶綑綁後，棄屍在房門外的走道，故佈疑陣，他認為這樣做，別人就不會懷疑是他幹的。

而麥嫌犯案時的身影被屋內監視器清楚錄下，警方發現，麥嫌在屋內殺害林後，冷靜地將林身上物品用黑色塑膠袋裝好丟棄，還出門買膠帶綑綁屍體，之後將沾滿血跡的紙箱丟棄，並在套房外找尋放置屍體的角落，全程看不出有驚慌失措的神情，讓人不寒而慄。

來自香港的23歲退學僑生麥家祺，疑不滿林姓房東催租，2日在文化大學外的租屋處，打死房東後，以床墊裏屍棄置，隨後遭警方逮捕。(張企群攝)

來自香港的23歲退學僑生麥家祺，疑不滿林姓房東催租，2日在文化大學外的租屋處，打死房東後，以床墊裏屍棄置，隨後遭警方逮捕。(張企群攝)

死者妻子指出，麥嫌打電話約丈夫到租屋處，騙說冷氣插座壞掉，丈夫原本要兒子先前往查看，是因麥嫌2度打電話催丈夫趕快來，丈夫才會比兒子先到，沒想到因此遇害。死者兒子則表示，他到麥嫌租屋處門外時，並沒有看見父親，但隔著房門聽見幾聲「碰碰」的聲響，以為是麥與女友在親熱，事後回想起來，那時的聲響極有可能是父親遭害時，掙扎踢門板的聲音，他很後悔沒有多些警覺心，不然也許可以救回父親性命。

麥嫌父母和姊姊連夜從香港趕到台灣，麥母在警局痛哭失聲，無法相信兒子來台求學竟成殺人凶手，麥嫌父母說，按月都有匯款給麥， 對麥嫌遭退學、積欠房租一事，完全不知情。外傳麥嫌父母剛在香港買了上億台幣的房子，但警方了解，麥父其實只是建築監工，月薪台幣5、6萬，家境不算優渥，但仍每月匯款1萬多元給麥在台求學。這起命案的凶嫌麥家祺一審時獲判無期徒刑，二審時主張他殺人後報案自首，應可獲得減刑考量，高院考量他與死者家屬以500萬和解，改判有期徒刑15年。

(中時新聞網)