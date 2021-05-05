民進黨台北市黨部前評委趙映光之子趙介佑涉毒遭羈押，其黑歷史連環爆，更牽扯多名綠營政要。國民黨立院黨團昨(3日)晚間則在臉書PO影片爆料，徐國勇與國策顧問黃承國、趙映光同桌吃飯抽菸聊天影片。宅神直言，這絕對是內鬥，民進黨內有人佈局了5年之久，為的就是要鬥垮黃承國，且還有一個重大目標，節目主持人錢怡君聽完相當驚訝。

宅神4日上TVBS政論節目「新聞大白話」，與主持人錢怡君談趙介佑案，對於國民黨立院黨團PO影片爆料，徐國勇與國策顧問黃承國、趙映光同桌吃飯抽菸，是否有違《菸害防制法》？宅神說，就他所知，這間飯店是黃承國家經營的飯店，沒什麼好爭執的。至於影片是何時所拍攝？宅神說，至今大約3-5年前。

前民進黨代表趙介佑涉毒，藍營點名國策顧問黃承國（右）與趙家關係匪淺，且質疑其背景，問蔡英文（左）敢處理黃承國嗎？圖為2015年兩人至福德宮參拜。（本報資料照片）

至於影片為何會流出來？宅說，可能是黃承國或在場餐敘的人要分享餐敘賓主盡歡這件事，而這次幕後的操盤者，是個收納狂，把這些訊息都整理起來，趙介佑當時2018年還推薦了兩個小弟，但後來沒選上，這3、4年前的東西，從幕後操盤者準備了好幾年來看，這絕對是內鬥。

宅神認為，操盤者的最終目的就是要把黃承國鬥倒，顯對他不滿到要把手上的牌，一張一張慢慢丟。他強調，影片甚至3日下午就在網路上狂傳，但沒有媒體敢貼，結果國民黨自己跑去參一腳從旁觀者變成參與者。

錢怡君驚訝詢問朱學恒，「所以幕後藏鏡人是民進黨黨內同志所為，煞費苦心準備了5年，然後向飛鏢一樣的一連串攻擊，目標就是黃承國？要把他弄死？」

宅神回應，「的確，除了黃承國之外，還有一個目的，就是入黨兩年可選舉與被選舉資格變一年。4日《鏡周刊》報導，某縣市突然有一千名宮廟義勇突然申請入黨，而這群宮廟義勇又是最容易動員的族群，若1年後有資格投票選黨代表，那黨代表屆時就能參與民進黨中執會、中常會，一路選上去到選對會，那勢必會影響明年的選舉，而藏鏡人就是為把去年七月之後入黨的可疑人士通通剔除，否則這群人恐會成為左右選舉民調的族群」。

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(中時新聞網)