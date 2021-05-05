加拿大籍華裔歌手余景天(Tony)在大陸選秀節目《青春有你3》表現亮眼，被看好可望以C位出道，未料卻在總決賽前夕，遭網友爆料他的父母旗下經營KTV涉嫌賣淫和販賣毒品，連判決書都被挖出來，雖然余景天所屬經紀公司已發聲明闢謠，但網友要他退賽聲浪不斷，昨(4日)深夜北京廣電局更直接下令愛奇藝暫停《青春有你3》後續錄製，令觀眾震撼不已！

據陸媒報導，網路選秀節目《青春有你3》被民眾舉報相關存在問題，北京廣電局不僅第一時間約談愛奇藝相關負責人，要求落實廣電行政部門有關管理規定，切實履行網路視聽平台主體責任，完善節目管理制度，認真核查並整改存在的問題。

《青春有你3》停錄消息一出，黃牛們也紛紛開始退決賽門票錢。(取自微博)

北京廣電局更依據網路視聽節目相關管理規定，責令愛奇藝暫停《青春有你3》節目錄影。《青春有你3》停錄一事，也讓不少網友把矛頭指向近日衰遭負面新聞纏身的余景天，紛紛痛批「為什麼不直接退賽，連累其他弟弟幹嘛」、「其他選手會不會想暴打余景天」、「其他選手太倒楣了吧」。

余景天日前遭網友爆料，指他父母所經營KTV涉嫌賣淫販毒，引發網友要他退賽聲浪不斷，不過余景天母親早前也發布聲明澄清，早在2008年前就將KTV股份全部轉讓給另一合夥人，此後再無參與經營，「我們萬萬沒想到會因為我和余景天父親在多年前商業合作上的疏忽，對關注和喜愛余景天的朋友們造成瞭如此大的困擾和傷害。在此，我和余景天父親真誠地對大家表達歉意！此外，針對網絡上流傳的大量關於我與余景天父親涉黃、毒等不實信息和造謠言論，我們已委託律師全權處理，並願意積極配合相關部門調查，還原事實真相！」

(中時新聞網)