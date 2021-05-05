前「上海首富」周正毅擺壽宴 6主播到賀驚動官方

曾經是上海首富的周正毅出獄後，為重返商界辦了一次極具上海灘特色的60大壽宴會，邀請各界名流與會，不料卻造成6名參與壽宴的上海媒體知名主持人被官方封殺。電視名人被封殺對周正毅來說事小，但透露出大陸官方對這位出獄富豪的態度事大。時值北京正雷厲風行整頓各行業的超級富豪，行事作風強悍且極具江湖味的周正毅在坐了十多年牢之後，未來將以何種姿態重返上海灘，已成為現在上海商界的熱門話題，各界都將拭目以待。

今年60歲的周正毅曾任上海地產有限公司主席、農凱集團董事長，是上世紀90年代快速崛起的財富新貴，2002年被《富比士》列為大陸富豪榜第11 位，也是當時上海首富。他在2003年、2007年前後2次因涉嫌虛報註冊資本和操縱股價、內線交易等罪被捕，被判處有期徒刑16年。據說周在監獄裡也是過得十分奢華，因為怕熱，曾出資幫每個監獄都安裝了空調，他在獄中除有電腦電話可以操控公司外，還曾在監獄裡開過公司的董事會。

周正毅憑藉與中國銀行香港分行行長劉金寶的關係，在香港獲得大量資金炒作房地產，獲利豐厚。劉金寶後來也以貪污罪遭判處死刑緩刑。（圖／微博）

2020年9月出獄後，為籌謀商業復出，周正毅在今年4月18日舉辦60大壽生日宴會，廣邀各路名人與會。《東方衛視》知名主持人程雷、陳蓉、朱楨、房海燕、倪琳、與《第一財經》戴劉菲都參與盛宴。他們在宴會上對周說了很多恭維的話，視頻在網上傳出後，遭到《東方衛視》下令無限期吊銷主持人證，無限期禁止在上海地方台出鏡，未來一年內不能在其他地方台露面。

網傳視頻及照片顯示，周正毅的60大壽是在上海一座號稱「七星級」的萬達瑞華酒店舉行，這家酒店頗有些來頭，它是前大陸首富王健林旗下產業，在上海商界有指標性地位。曾因得罪中國4大金融監管機構而遭封殺IPO的螞蟻金服創辦人馬雲，去年10月就是在這家酒店的會議上發表21分鐘演講，說出「中國不是金融系統性風險，而是缺乏金融系統的風險」等一番直刺金融監管機構的話語，並導致北京後來對馬雲商業帝國連續整頓與重罰。

周正毅壽宴舞台背板上寫著「不忘初心，回歸本色」的大字，顯然在出獄後對重返上海灘有無比雄心壯志。（圖／微博）

在網路流傳的視頻中，周正毅壽宴會場大紅色背板上寫著「不忘初心，回歸本色」幾個大字，知名電視主持人排成一列祝壽，開口閉口「周公子」，其盛況有如電影中舊上海幫派組織的堂會。當時《東方衛視》女主持人陳蓉說，「我們東方衛視的主持人是不是都『傾巢』出動了？東方衛視的春晚也不過這樣的陣容。」另一位主持人程雷說：「我20多年前就認識周正毅了，當時他在黃河路上做生意，周先生則是到上個月才認識我，說明我現在慢慢混得上檔次了。」

前上海首富周正毅出獄後的壽宴上，6名參與壽宴的上海媒體知名主持人為周正毅祝壽視頻流出，遭到電視台封殺，半年內不准出鏡。（圖／微博視頻截圖）

前上海首富的周正毅(中)出獄後，為重返商界舉辦60大壽宴會，邀請各界名流參加。圖為6名上海知名電視主持人在舞台上與周正毅及其友人合影。（圖／微博截圖）

網上的評論認為，這些在上海灘混了多年的媒體精英當知道周正毅的來歷與入獄原因，而且大陸的電視節目主持人不只是公眾人物，還負有黨的喉舌、傳遞正面訊息的任務，為一名剛因犯罪服完重刑的富豪捧場，並公開發表諂媚言辭，不只違反政府的政策，就連一般輿論與社會觀感都難以接受。

另一位上海知名演員、號稱海派清口創始人周立波的政治敏感性就高得多了，他在收到壽宴邀請函後，在微信群裡向周正毅表示感謝，「覺得很有面子」，但話鋒一轉又說，他與妻子真的不方便在如此宏大的公共場合出現，「人多眼雜防不慎防，我真的給弄怕了，萬望大哥能理解」，以後隨時都可以相聚。網路上各種評論無不對周立波的機伶大加讚揚，稱其「政治覺悟高」。

網上傳出周立波在微信中感謝周正毅邀請參與壽宴，但因人多眼雜不便出席致歉。（圖／網路）

剛邁入耳順之年的周正毅一直喜歡被稱為「周公子」，據說可能是因為幼時家境貧寒產生的補償心理，也與其風流不羈的作風有關。他曾與當年被稱為「最美亞姐」的香港當紅女星楊恭如共築愛巢，導致星途正旺的楊恭如被周正毅未過門的妻子毛玉萍在銅鑼灣一家餐廳當眾掌摑痛罵，引發軒然大波。

周正毅與毛玉萍在上海開的第一家高檔餐廳「阿毛炖品」，成為他們結交權貴的踏腳石。（圖／微博）

上海首部紅色法拉利跑車據說就是周正慶所擁有的，經常停在他經營的餐聽門前。（圖／網路）

周正毅年輕時以留日學生身份跑單幫開始經商，從中國私帶當年紅極一時的「章光101」生髮水到日本而賺得第一桶金，後來他結識在香港經商的毛玉萍，透過她廣闊的人脈，在經濟快速起飛的90年代上海經營高檔餐廳，並藉此結交許多達官顯貴。周正毅生性豪邁高調，生活作風不畏譏評，當年據說餐廳門口停著上海唯一的一部紅色法拉利跑車，就是周正毅的。

在香港經商的毛玉萍離婚後結識周正毅，她善於結交人脈，是周正毅事業重要的推手，但兩人一直都沒有結婚。（圖／網路）

周正毅以餐廳賺的錢及上海金融界的人脈進入證券與期貨交易，在法令尚不健全的年代，透過官員護航與違規交易操縱股價賺得大筆財富，隨後將資金轉進房地產業，又趕上上海房地產價格一飛衝天，因此在極短時間內從經營餐廳的小商人成為上海巨富。後來與周正毅關係良好的前中國銀行上海分行行長劉金寶轉任香港分行行長後，他隨之進軍香港地產業，成為香港地產界名人。周正毅遭司法調查並定罪入獄前，劉金寶也因貪污罪遭判處死緩。

周正毅年輕時以留日學生身份跑單幫開始經商，從中國私帶當年紅極一時的「章光101」生髮水到日本而賺得第一桶金，後來藉由經營餐廳廣結人脈，與上海金融官員串通炒作股市與房地產而致富。（圖／網路）

一些財經界人士指出，周正毅其實運氣不錯，他入獄後財產遭銀行凍結，讓他躲過2008年的金融危機，現在出獄，手上的香港與上海房地產都走了十多年的飆漲行情。以當年1.5億港元買下的2座香港山頂豪宅，2015年曾喊出15億的天價，外界估算，這兩處豪宅周正毅至少穩賺30億港元，其總資產至少上百億港元。只是北京現在正在大力整頓商業秩序，幾個頂尖富豪無不噤聲隱居，以周正毅豪爽高調的作風，16年牢獄下來似乎仍未見改變，既然是要「不忘初心，回歸本色」，未來周正毅在上海灘還要惹出什麼風波，北京在目前的情勢下要如何應對，各界都拭目以待。

(中時新聞網)