張語噥（Sammy）邀來陳芳語（Kimberley）一起首度對唱新單曲〈All For Me〉，由雙姝和製作人劉偉德（Victor）三人共同創作，這個新歌創作營僅花了2小時就把詞曲、Rap都搞定，拍攝MV時也展現Kimberley和Sammy的跳舞實力，雖時間急迫沒有幾天排舞，但雙方都展現出絕佳的默契和舞姿，有趣的是，在MV中，兩女一同烘焙甜點，語噥不小心把麵粉沾到臉上，Kimberley乾脆再「加碼」，在她臉上多塗上一些麵粉，讓全場都頓時笑翻，直說這對美眉卡哇伊，笑說她們可以組一個期間限定的唱跳女團，還打趣用兩人英文名取名為「Kiss」。

張語噥和陳芳語身邊不乏追求者，也同有遇到「渣男」的經歷，製作人Victor制定「走出情傷、找到自己」的主題，邀雙姝集體創作打造出屬於自己的閨蜜浪漫情歌，Sammy和Kimberley都在去年推出專輯後，走出低潮後重新定義自己與愛情，更珍惜了解幸福得來不易！輕快的曲風、甜而不膩的歌詞，搭配兩人清新的歌聲，Sammy張語噥說：「送給一段成熟的戀情與更好的自己！」

Kimberley則說：「在自我成長中懂得被愛，也更懂得愛人！」新歌《All For Me》描述女孩從青澀懵懂的戀愛到成熟懂得讓步磨合的愛情，閨蜜間的友誼和支持，學習讓女孩更愛自己，就像歌詞中所說的「愛妳讓我更愛自己。」

(中時 )