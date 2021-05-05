憂Fed升息 美股走勢分歧那斯達克指數重挫 05:592021/05/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 憂Fed升息 美股走勢分歧那斯達克指數重挫（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人擔心美國聯邦準備理事會（Fed）可能被迫提前升息以及美國即將公布就業報告的不確定性，美股今天走勢分歧，科技股湧現賣壓，那斯達克指數重挫261.62點，跌幅1.88%。 道瓊工業指數微漲19.80點或0.06%，以34133.03點作收。 標準普爾指數下跌28.00點或0.67%，收在4164.66點。 科技股那斯達克指數重挫261.62點或1.88%，收13633.50點。（譯者：陳政一）1100505 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 關係惡化 歐盟執委會中止推動批准歐中投資協定 - 國際 - 中央社 迦納天才少年用鐵管廢料DIY一輛汽車 - 國際 憂Fed升息 美股走勢分歧那斯達克指數重挫 - 國際 恫嚇陸 前美官員籲：北京若出兵 華府應承認台灣 - 國際 - 中央社 蓋茲白板條列婚姻利弊 梅琳達覺得沒望了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。