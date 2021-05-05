投資人擔心美國聯邦準備理事會（Fed）可能被迫提前升息以及美國即將公布就業報告的不確定性，美股今天走勢分歧，科技股湧現賣壓，那斯達克指數重挫261.62點，跌幅1.88%。

道瓊工業指數微漲19.80點或0.06%，以34133.03點作收。

標準普爾指數下跌28.00點或0.67%，收在4164.66點。

科技股那斯達克指數重挫261.62點或1.88%，收13633.50點。（譯者：陳政一）1100505

(中央社)