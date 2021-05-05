華航機師染疫風暴愈演愈烈，規模甚至超越部立桃園醫院（部桃）群聚案，至少有十位機師、十六例本土確診者，疫調足跡遍布多個縣市，事態可能進一步擴大。歸根究柢，是蔡英文政府把防疫表現吹噓成政治光環，在大內宣的齊聲歌頌下，光環逐漸成了禁錮思考的枷鎖，最終導致防疫出現大破口。

面對疫情，蔡政府常低估嚴重性，甚至存有「事情應該沒那麼糟」的僥倖之心。先前部桃群聚案發生時，指揮中心一開始就沒設想到問題會很嚴重，隔離和篩檢都做得不夠，最後才發現事態超乎預期。

「防疫光環」讓指揮中心指揮官陳時中變身全民英雄，進而成為替民進黨收復台北市的不二人選。如此一來，陳時中成了民進黨的政治資產，他的決定對不對，標準往往不在專業，而在於政治與立場，導致失當之處未能即時改正。例如讓染疫風險高的機組員居檢天數縮減為三天，也沒有放在疫苗施打第一順位，根本是決策上的失當，但陳時中有認錯反省嗎？

光環是會反噬的，它不只降低民眾的危機意識，還成為民進黨政治攻防的據點，民進黨上下花特別多力氣捍衛它，甚至到了仇視專業的地步，包括把所有對防疫措施的建議解讀為惡意，並對批評者大行抹黑及人格謀殺，阻擋任何讓防疫神話破功的可能性。

因此，指揮中心不肯入境普篩或增加篩檢，自費篩檢則以價制量，生怕多篩而多發現個案。此時光環成了枷鎖，鎖住防疫決策的理性論辯空間，以及虛心反省改正疏失的負責態度。

目前全球最嚴重的疫情出現在印度，確診案例每天激增三、 四十萬，街頭火化屍體的場景宛如煉獄，原因來自選舉造勢、宗教慶典大搞群眾集會，又無視戴口罩及社交距離限制，結果疫情狂飆，致使醫療體系崩潰。由此可見，一旦政治算計凌駕防疫專業，病毒就會給予迎頭痛擊，最倒楣的還是無辜黎民。

然而，印度的疫情顯示，疫苗可能無法完全壓制疫情，新疫苗研發追不上病毒的變異。台灣至今只拿到三十一萬多劑AstraZeneca疫苗，面對更可怕的變種病毒株可謂毫無防衛，蔡政府不能再為了守住光環，而無視防疫現實了，必須盡快修補防線，加強危機意識，才是一個負責任政府應有的作為。

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(中時新聞網)