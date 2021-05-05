美國總統拜登日前宣布，土耳其在一九一五年屠殺亞美尼亞人是「種族滅絕」；前總統川普與他的夥伴，也曾指控大陸新疆的維吾爾族穆斯林人被「種族滅絕」，但相信美國的人，下場都很慘。

近五十年來，世界上死於非命的穆斯林人，九成五以上都是被美國人屠殺。一九七五年美國自越南撤軍時，越南總統阮文紹攜家帶眷逃來台北天母，遭遺棄而被北越屠殺的反共鬥士不知凡幾。美國二○一九年放棄盟友庫德族時，川普表示「關他什麼事」，還說：「敘利亞多沙，庫德族人可以去玩沙子。」另外，美國決定今年九一一前全面撤出阿富汗，不理會二十年來配合美軍對抗塔利班的夥伴，如此一來，塔利班肯定會控制阿富汗，十幾萬名的美國盟友和線民不但沒人權，可能連命都要沒了。

一九三三年，德國納粹黨上任，大肆掠奪猶太人財產，接著通過《紐倫堡法案》，有法律依據地迫害猶太人；一九三八年七月，美國總統羅斯福召集三十二個國家的代表，在法國的埃維昂集會說要幫幫猶太人，最後毫無結論。希特勒聞之大喜，嗾使激進人士在十一月九日晚上，砸碎德國多數猶太人家的門窗玻璃，成了著名的「水晶之夜」（意即滿城盡是碎玻璃，宛如水晶）。

當時包括美、英、加、紐、澳現在所謂的「五眼聯盟」，以及法國、瑞士和瑞典等國，沒人伸出援手，英國更落井下石地發表白皮書，嚴禁猶太人進入英人掌控的巴勒斯坦；美、加甚至驅趕乘載數百名猶太人的「聖路易士號」郵輪靠岸，美國也頒布法律，只准猶太富翁入境。這一切作為讓納粹大喜，到了一九四二年的「萬湖會議」，希特勒提出「最終解決」政策，開始屠殺六百萬名猶太人。

一九三八年，我國駐維也納總領事何鳳山廣發簽證給猶太人，被譽為「中國的辛德勒」，當時就有兩萬多名猶太人移居大陸上海，過著安定的生活。當滿嘴仁義道德的西方列強放棄猶太人時，抗日處境艱難的中國卻願意接納他們。

二○一七年美國提出「印太戰略」，把印度、日本、韓國及台灣納入抗中的統一戰線，蔡政府欣喜若狂，但台灣此時急需輝瑞或莫德納疫苗，美國為何一劑不給？

疫情險峻的印度急需氧氣、疫苗及防護衣，美國卻只願提供未核准的ＡＺ疫苗，還算是兄弟嗎？

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(中時新聞網)