蔡英文總統去年8月11日在「2020台灣資安大會」上表示，資安產業「不只關係到國家安全，更和整體國家產業經濟發展息息相關。」但言猶在耳，市值1.66兆元的鴻海，去年12月就遭駭客入侵，勒索近10億元台幣，緊接著，宏碁、日月光、廣達等電子大廠，被稱為是台灣的「護國神山群」，也陸續遭到駭客組織REvil鎖定，共勒贖近45億元台幣，但檢調單位卻無計可施，只能希望透過國際司法互助遏止歪風。

根據檢調單位掌握的情資，早在去年9月間，REvil已在俄語系的暗網上存放價值100萬美元的比特幣（約2800萬台幣），作為招募駭客新血的報酬，條件是這些駭客新血必須有「滲透測試方面的經驗和技能」，顯示REvil不但高度組織化，而且也樂於砸下重金，投資於人力資源和強化研發團隊，儼然成為企業化經營的駭客幫派。

《REvil》又稱 《Sodinokibi》，名字取自知名電影「惡靈古堡系列（ResidentEvil）」是近年在國際竄起的駭客勒索組織。REvil 通常會要求受害人在期限內以比特幣或其他虛擬貨幣繳付贖金，若未能及時支付，贖金將會增加一倍，或將竊得的機密數據放到黑市網站拍賣。

我方檢調人員於2019年4月間，在參考國內外情資時，首度發現REvil的駭客勒索行動。截至今年2月為止，REvil至少成功入侵140間國內外公司的電腦系統，其中有6成來自美國公司，其次是英國、澳洲和加拿大，不幸的是，台灣電子業現在也成為REvil眼中的肥羊。

以筆電代工一哥廣達電子為例，這次被駭的蘋果設計圖，是未上市的硬體規格設計圖，又搭上蘋果春季發表會，才會讓整件事受到國際矚目。REvil所偷的蘋果設計圖，包含2020年 M1款MacBook，和剛發表的 iMac2021設計圖，值得注意的是，被駭的設計圖，還包含尚未發表的2021年款MacBook Pro機型，裡面詳細畫出新機設計結構與零件外型，讓業界相當震驚。

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(中時新聞網)