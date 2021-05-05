市值1.66兆元的鴻海、筆電代工一哥廣達、筆電大廠宏碁、全球最大半導體封測廠日月光等電子大廠，半年來陸續遭駭客組織REvil入侵、勒贖近45億元台幣。資安人員判斷，REvil旗下應該主要有兩組駭客團體共同合作，鎖定廠商後再分組夾殺，REvil攻擊廣達的行動，竟自詡是「有史以來最瘋狂的攻擊」，囂張程度令檢調及資安人員咬牙切齒。

資安人員指出，REvil攻擊廣達時，先由一組駭客團隊負責找出資安漏洞，並且釋放 REvil 勒索軟體，另一組駭客團隊在開啟惡意軟體後，順便「拿貨」和進行後續勒索。這次攻擊廣達後，REvil 駭客發言人還以「UNKN」為名，在駭客論壇上宣稱這是一場「有史以來最瘋狂的攻擊」行動，自我標榜無堅不摧、無孔不入。

廣達電子傳出遭REvil駭入偷走蘋果電腦設計圖，且圖片還放上網公開，引發譁然。（圖／翻攝自網路）

過去REvil利用勒索軟體，也對宏碁等公司進行駭客攻擊，但REvil上月攻擊廣達的行動時間，剛好遇上蘋果新品發表會，外界認為很有可能是一場精心策劃的活動。廣達拒絕支付任何贖款，強調交由外部IT資安共同合作進行修補與防護。

REvil組織過去接受俄羅斯一個YouTube頻道訪問時表示，集團成員透過勒索軟件，年均收入可超過一億美元。雖然不知是否膨風，但從他們近兩年來層出不窮的駭客任務來看，證明苦主確實不少。檢調機關正深入追查，為何REvil一再鎖定台灣電子業攻擊，是否有內賊替REvil助攻，檢調考慮透過國際司法互助方式，進行跨國合作，希望盡快遏止REvil的瘋狂攻擊。

REvil組織過去接受俄羅斯一個YouTube頻道訪問時表示，集團成員年均收入可超過一億美元。（圖／翻攝自網路）

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(中時新聞網)