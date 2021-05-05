鴻海、廣達等電子大廠遭駭後，駭客組織紛紛要求支付虛擬貨幣作為贖金，顯示虛擬貨幣已是跨國洗錢新寵，各國政府和國際組織正嚴陣以待，強化納管虛擬貨幣，連歐洲央行主席拉加德（Christine Lagarde）都跳出來呼籲國際合作，要求全球協力監管比特幣，防止比特幣等虛擬貨幣成為洗錢工具。

檢調人員指出，情資顯示REvil召募新血時，直接掛保證會以比特幣支付百萬美元酬勞，就連REvil勒索鴻海，要求支付的贖金也是比特幣，而廣達則被要求支付門羅幣，虛擬貨幣已成國際不法分子的最愛。

為了遏止虛擬貨幣成為洗錢工具，各國政府都使出渾身解數，法務部和金管會聯手將虛擬貨幣平台業者，納入洗錢防制範圍，並採取實名制，預定今年7月1日正式生效。美國政府最近也推出一項反洗錢規範，要求個人使用數位錢包時，如果交易的虛擬貨幣價值達3000美元以上，必須接受身分調查。

另外，還傳出美國財政部打算對涉嫌利用虛擬貨幣洗錢的金融機構開罰，被外界稱為「徵收洗錢費」。至於歐洲方面，歐洲央行主席拉加德日前也呼籲對比特幣進行全球監管，防制比特幣被用來洗錢。

早在2015年，香港富商黃煜坤遭綁架勒贖港幣7千萬元，當時綁匪就要求將贖金換成比特幣。最後，歹徒在台灣遭逮。（圖／報系資料照）

也因為虛擬貨幣如此搶手，不少跨國犯罪分子皆以虛擬貨幣洗錢。2015年9月，香港富商黃煜坤在台灣遭綁架勒贖，綁匪要求7000萬元港幣贖金換成比特幣，存入指定的香港比特幣帳戶，家屬與警方聽到全部傻眼，因為當時沒人懂得比特幣操作方式，警方擔心付贖後被撕票，遂提前行動救出黃男。

另外在2016年7月，東歐主嫌安德魯、海米爾等人利用Google查詢比特幣在台灣使用方式，入境台灣後，利用第一銀行ATM電腦設備老舊，以自動吐鈔程式駭進一銀ATM，成功盜領8300多萬元，原本的計畫就是得手後，把贓款換成比特幣，再潛逃至莫斯科等處提領，所幸警方及時破案，並追回部分贓款。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)