《全明星運動會》第二季的成員接連爆出因近水樓台互看對眼，讓節目被網友戲稱是日本實境秀《戀愛巴士》，但表現亮眼的紅隊成員曹佑寧（小曹），完全不受影響。4月18日本刊直擊小曹騎電動機車，載著交往5年的校花女友鍾蕙羽去吃飯，等待紅燈時，他更伸出雙手往後撫摸女友的蜜大腿，看來兩人感情依然甜蜜。

用餐過程中兩人時而進食時而滑手機，相處模式像是老夫老妻。（圖／本刊攝影組）

4月18日下午2點，曹佑寧身穿黑色帽T及運動褲，搭配紅色運動鞋，和穿著白色小洋裝的女友鍾蕙羽步出一棟華廈，騎著電動機車出門。巧合的是，一個多月前本刊直擊他和紅隊隊友去KTV歡唱時，穿的也是同一件衣服。10多分鐘後，小倆口到了女方擔任助理的牙醫診所附近，車子停妥後隨即兵分兩路，小曹快速地走到小吃店旁吞雲吐霧，鍾蕙羽則先行進入小吃店點餐。抽完「飯前菸」的小曹入座後，和女友一見餐點上桌，立即大快朵頤，盡情享用這遲來的午餐。

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吃完飯準備離去時，小曹耐心地等待女友滑手機；等待紅燈時，他當場摸起女友的蜜大腿，動作親暱。（圖／本刊攝影組）

用餐過程中，兩人大多數都盯著自己的手機，偶爾有些交談，看來早已習慣這樣的相處模式。吃飽後，兩人再度騎上電動機車，坐在後座的鍾蕙羽，左手全程緊摟著小曹的腰，右手則時而拿起手機看訊息，時而對男友抱緊處理。

買完飲料的小倆口準備回家，戴著口罩的小曹眼光銳利，鍾蕙羽則完全無防護，似乎不在意有沒有被別人注意到。（圖／本刊攝影組）

騎車過程中，小曹數度伸出右手，放在左手上抓癢，連在待轉區都要抓一下；不過，等待紅燈時，他突然將雙手滑到女友的蜜大腿上撫摸，看來交往5年的他們感情依舊甜蜜，不時展現情侶間的小情趣。不急著回家的兩人，接著前往換電站為機車更換電池，直到下午3點46分，才抵達住處。

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(中時新聞網)