3月11日下午3點半，曹佑寧（小曹）結束和《全明星運動會》隊員們的KTV歡唱聚會後，獨自去按摩放鬆身體，直到傍晚6點多離開，接著搭捷運回到內湖。途經烘焙店時，小曹忽然停下腳步，在蛋糕展示櫃前駐足一會兒，接著便買了蛋糕和飲料，接著到附近的牛肉麵店吃晚餐，吃飽後他提著蛋糕散步，大約在晚間八點半左右回家。

約莫晚間10點，提著大包小包的校花女友鍾蕙羽也回到兩人住處，但這天並非她和男友的生日，或許小曹買的蛋糕，是要慶祝兩人的某個紀念日。

交往5年來，鍾蕙羽常秀出與曹佑寧的合照曬恩愛，還坦言要習慣男友常常不在及建立安全感有些困難。（圖／翻攝自鍾蕙羽IG）

4月14日本刊報導《全明星運動會》第二季紅隊隊員何孟遠和藍隊隊員采子，背著各自的交往對象傳私訊調情，事發後兩人因此退賽。不知是否受此事影響，久未公開曬恩愛的鍾蕙羽，4月15日在IG貼出與小曹過往的甜蜜合照，並寫下兩人交往5年的心路歷程，其中有一段寫道：「我現在需要一個會一邊吵架、一邊給我買零食吃的人。」藉此宣示主權。

棒球員出身的曹佑寧（左），運動能力極佳，近期在《全明星運動會》的標槍及跳遠項目皆刷新大會紀錄；右為國手鄭兆村。（圖／台視提供）

但早在2月10日，鍾蕙羽也曾在IG連發兩組限時動態，指稱男方說謊、偷跑去夜店、和其他女性友人躺在一起等出軌行徑，並表示「我也沒想過那些不好的事情竟然會發生在我身上。」讓人以為她與小曹感情生變，但她澄清是在說朋友的事，和男友沒有關係。從本刊連日觀察看來，兩人感情確實甜蜜依舊。

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(中時新聞網)