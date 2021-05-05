2014年曹佑寧（小曹）以電影《KANO》進軍演藝圈，當年還代表中華隊，出戰世界盃21U棒球錦標賽，最終奪下冠軍並獲得「最佳外野手獎」。2016年他告別棒球界時曾表示「我會有遺憾，但不會後悔。」但內心深知對於職業運動員來說，放棄了就很難再回到球場，坦言「其實心裡還是滿糾結的。」

去年小曹到為電影宣傳前往台北饒河街夜市占卜時，曾詢問命理老師「到底要在運動圈還是演藝圈發展比較好？」老師告訴他：「不管在哪個圈子，現在都是增進自己實力的最佳時機，有了實力，貴人自然來，因為你一生就是貴人運特別旺。」而他近期在《全明星運動會》快速奪下二座MVP獎座，也再度讓大家看到他優異的體能表現。

情定鍾蕙羽之前，曹佑寧曾與模特兒江柔璇交往2年，女方還曾在《康熙來了》中羞認兩人的關係。（圖／翻攝自網路）

一出道就暴紅的小曹，感情世界自然長期攤在陽光下，前女友Alma和他因個性不合而分手，女方2014年10月參加《康熙來了》節目，談到兩人的過往差點淚崩。2016年9月，小曹結束和凱渥模特兒江柔璇的2年情，最後情定和他同樣畢業自輔仁大學的鍾蕙羽。當年是輔大校花和「年曆女孩」之一的鍾蕙羽，也擔任過《大學生了沒》節目班底，雖然小曹和她交往初期，有「搶人女友、甩正宮江柔璇」的傳言，但兩人能維持5年情不變，在五光十色的演藝圈中實屬不易。

去年曹佑寧主演電影《可不可以，你也剛好喜歡我》，票房成績頗佳；左為林映唯。（圖／華映提供）

曾是中華隊國手的曹佑寧，2012年演出電影《KANO》暴紅。（圖／翻攝自網路）

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(中時新聞網)