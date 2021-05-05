創立近40年的無塵室設備大廠「漢唐集成」（漢唐，2404），今年不尋常地爆出合伙人鬧家變，個人持股1.52％的董事長陳朝水，迎戰持股逾13％的董事、創辦人王燕群遺孀李惠文，雙方陣營各提名7席及6席，爭取僅9席的董事會，形成超額競選。

據了解，投資銀行教父、藝人張清芳的前夫宋學仁，持有漢唐3.67％股權，成了陳朝水及李惠文雙方近來極力爭取支持的關鍵人物。

5月28日的漢唐股東會改選董事，之所以震撼市場，一是漢唐成軍近40年，首度傳出創辦合伙人鬧家變，現任董事長陳朝水與前董座王燕群的遺孀、董事李惠文翻臉，陳朝水這一邊提名7席，李惠文一方則提名6席，共13席要搶董事會9席，戰況激烈；二是漢唐為台積電重要合作伙伴，此事已引起台積電關注。

漢唐前董座遺孀李惠文，不滿被無預警撤換職位，以公司治理透明化作為爭取經營權的訴求。（圖／趙世勳攝）

本刊調查，就連「投銀教父」宋學仁也捲入其中，被兩方極力爭取支持。「陳朝水4月27日與宋學仁會面，似乎碰壁。」知情人士說，宋學仁力主「公司治理」，而他的態度，對持有漢唐25％股權的外資立場有影響力。

消息人士透露，陳朝水多次致電宋學仁尋求支持，但宋學仁並未表態。4月27日，陳朝水乾脆直接拜訪宋學仁，雙方面對面會談，陳朝水似乎依然碰壁，「宋學仁仍未表示董事選舉是否會支持公司派，僅就公司治理部分給予建議。」此外，市場更傳出，宋學仁、陳朝水與李惠文5月1日展開三方會談，可能是在協商分配董事席次。

面對經營權之爭，漢唐董事長陳朝水揚言：「如果沒有取得過半席次，就要退休。」（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)