氣象局發布北北基3縣市大雨特報。(翻攝自 氣象局)

梅雨季首波鋒面掃台，大規模雷雨對流胞正接近北台灣！氣象局緊急發布北北基3縣市大雨特報，受鋒面影響，易有短時強降雨，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生，需注意雷擊及強陣風。

氣象達人彭啟明也在臉書表示，有聽到雷聲嗎？沿海準備下雨了，今年第一波較有規模的雷雨對流胞在台灣北方，逐步接近當中，北部朋友早上出門要留意，並希望這波降雨能帶給桃園新竹帶來充沛雨量。

雷雨胞正接近北台灣。(翻攝自 氣象局)

氣象局表示，今天鋒面通過，各地雲量增加，中部以北、東半部及南部山區都有降雨機率，其中北部、東半部降雨較明顯，有局部陣雨或雷雨，東半部也有局部大雨發生；氣溫部分，北台灣高溫下降，北部及宜花高溫25至27度，其他地區高溫29至32度，各地低溫22至25度。

氣象局表示，今天這道鋒面結構比較好，對流系統較完整，鋒面南下過程中，沿海及離島地區可能有較強陣風出現，但入夜後鋒面就離開，周六的鋒面則移動較緩慢、結構較差，且距離較遠，預估降雨不是非常多，還再觀察中。

(中時新聞網)