中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，因今年1月接受大陸央視訪問時，宣稱要在台灣發展「紅色隊伍」，宣揚「和平統一、陣前起義」理念，遭民眾向台灣高檢署檢舉，高檢署3月30日傳喚張到案後，認為張遭控的《國安法》發展組織罪，並非二審偵查案件，已簽結全案，另發交台北地檢署依法偵處。

張安樂是在今年1月間，接受大陸央視訪問時透露，他靠過去的江湖背景，打算找昔日兄弟參加活動，以及吸收中南部年輕人，讓他們「由綠轉紅」，發展紅色隊伍宣揚和平統一。民眾向高檢署告發張疑涉《國安法》發展組織罪。

高檢署簽分「他」字案偵辦，承辦檢察官3月30日首度以他字案被告傳喚張安樂，張在應訊前表示，他是面對別人不敢講、不敢碰的兩岸問題，「何罪之有」，強調自己不會認罪，並感謝高檢署給他這個機會，討論攸關台灣人民生死的問題，稱這個政府一直挑釁，自己卻躲在立法院吹冷氣，「有種到前線去嘛」，痛批官員不負責任。檢察官訊問2小時後，將張安樂請回。

庭訊後，張安樂表示，他已向檢察官解釋組「紅色隊伍」的目的，是要把台灣的中國人找出來，只要台灣有中國人，兩岸就能和解，台灣的中國人消失了，那就是戰爭。因為都是中國人，雙方只是政治體制不同，這可以商量，制度是與時俱進，兩岸都跟40年前不一樣了。

高檢署日前審酌本案，認為張安樂尚無涉犯《刑法》內亂、外患罪的問題，而且民眾告發的《國安法》發展組織罪，為一審偵查案件，並非高檢署偵查案件的範圍，因此已將本案簽結，另發交由台北地署另為適法處理。據了解，北檢收案後，仍會擇期傳喚張安樂說明，以釐清案情。

根據《國安法》規定，「人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織」。該法已修法加重刑責，依法可處7年以上徒刑，得併科5000萬至1億元罰金。

(中時 )