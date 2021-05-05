台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，一名30歲方姓男子疑酒後駕黑色賓士車行行經東興路一段與樹義一巷路口時，疑似車速過快，撞上一名正在過馬路的女子，由於撞擊力道過大、女子遭拖行超過50公尺，女子頭部重創、身體多處骨折當場無生命跡象，送醫急救仍回天乏術，方男經酒測已超標，肇事原因仍待警方調查釐清。

台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，一名30歲方姓男子疑酒後駕黑色賓士車行行經東興路一段與樹義一巷路口時，疑似車速過快，撞上一名正在過馬路的女子。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

該事故發生在5日凌晨約3點28分，附近民眾聽到巨大撞擊聲響報案，出門一看一輛黑色賓士車停在路上車窗玻璃全被撞碎，而一名女子躺在路中。

台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，黑色賓士車車窗全被撞碎。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

警方調查，當時方姓男子是駕駛自小客車沿東興路一段由南往北方向直行，在樹義一巷路口撞上70歲沿樹義一街由東往西方向步行橫越馬路陳姓女子，由於撞擊力道猛烈，陳女遭拖行並彈飛50公尺，警消到場救護，發現他左腳骨折、顱內出血，已無生命徵象，經送中山醫急救無效。

目擊民眾表示，駕駛闖禍後第一件事情，竟然不是打電話報警，而是先去超商買酒，疑似想要藉此藉口規避酒測數據。唯警方到場對方男進行酒測，酒測值近0.40mg/l，已超過標準，方男則辯稱現場燈光太暗，所以沒看到有人。而肇事原因尚待事故分析鑑定。

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(中時新聞網)