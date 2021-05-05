NBA進入季末肉搏戰時刻，湖人主將詹姆斯(LeBron James)因為腳踝痠痛，為提防傷勢復發，將要缺陣接下來對戰快艇(5月7日)、拓荒者(5月8日)至少兩場比賽。湖人目前在西區排名第5，不過第6名的獨行俠跟他們只有半場勝差，第7名的拓荒者有1場勝差，3隊都有可能在季末被打到第7名。

《洛杉磯時報》對於湖人前景感到悲觀，一篇文章指出：「湖人連霸的機會已經消失了。」因為詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)無法保持健康，導致湖人從奪冠熱門逐漸變成陪榜球隊。湖人前役93-89擊敗金塊，單場戰鬥的勝利改變不了大局，他們需要時間來等待受傷球員和改善攻防搭配，但是時間不站在他們這一方。

去年湖人贏得非常輕鬆，例行賽西區第1，季後賽一路「平推」到總冠軍，哈登(James Harden)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)這些名將都對湖人顯得束手無策。本季開打之前，美媒《ESPN》還把詹姆斯、安東尼戴維斯列為全聯盟最佳的兩位球員，引來「詹黑」球評譏諷。

現在說這些當然只是事後諸葛，不過《洛杉磯時報》作家Dylan Hernández早在2019年就對湖人示警：「他們正在把自己變成一支沒有詹姆斯就無法贏球的隊伍。」他認為詹姆斯的年紀、戴維斯的玻璃腿都是明擺著的問題，湖人以這兩人做為球隊核心，放棄再升級戰力的機會，原本就是充滿風險的策略。

(中時新聞網)