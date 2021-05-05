比爾蓋茲與前女友溫布萊德（Ann Winblad）每年都會在海灘小屋度假

65歲的微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）和56歲的妻子梅琳達以無法共同成長為由，結束27年婚姻。然而，如今卻傳出，比爾蓋茲雖然結婚了，但每年都會撥出1個長周末，在北卡羅來納州的舒適海灘小屋和70歲的前女友溫布萊德（Ann Winblad）度假。

據福斯新聞（Fox News）和《紐約郵報》（New York Post）4日報導，比爾蓋茲1997年告訴《時代》（Time）雜誌，他1994年和梅琳達結婚時，已向她確認過，這奇怪的安排會是婚姻協議的一部份。

令人訝異的是，比爾蓋茲向梅琳達求婚前，還徵求了溫布萊德的同意。「當我打算要娶梅琳達時，我打電話給安，並徵求她同意。」比爾蓋茲強調，結果對方向另一個女人豎起大拇指。而溫布萊德還記得，「我說，她會是他的好伴侶，因為她有智慧毅力」。

據比爾蓋茲說，當他1984年在1次電腦會議中認識溫布萊德，並開始和她約會後，他們每年都會去女方的外灘群島（Outer Banks）家中度假。

由於溫布萊德大比爾蓋茲5歲，比較想定下來，後來兩人雖在1987年分手，但每年還是會一起度假。而他們的旅行包括騎沙丘越野車，乘滑翔翼，甚至靜靜地在海灘漫步。溫布萊德說，他們會分享對世界和自我的看法。而他們都覺得訝異，兩個年少得志的人在一個幾乎未知的產業展開偉大的冒險，並使兩人置身驚人宇宙的中心。

此外，據《時代》雜誌報導，比爾蓋茲在受訪時，仍在辦公室內放著他和前女友去德國旅遊的合照。雖然他在工作空間中鮮少放個人照片，但還放了1995年和梅琳達及一群好友去印尼旅遊的合影。

比爾蓋茲說，他們能一邊打高爾夫推桿，一邊聊生物技術。而溫布萊德不僅是西雅圖電腦軟體專家，也是創投業者。據《太陽報》（THE SUN）4日報導，她除了長年和比爾蓋茲維持友誼外，6年前嫁給了好萊塢男星凱文•克萊（Kevin Kline）的63歲私家偵探弟弟亞力克斯•克萊（Alex Kline）。雖然另一半和前妻育有兩個成年孩子，但溫布萊德和他們相處得十分融洽。

(中時新聞網)